廢除「多元化、公平與包容」川普：政府只認男、女2個性別

川普發表就職演說，指美國將進入黃金年代。（美聯社）

總統川普 在20日的就職演說裡，直指美國只有男性及女性。白宮官員表示，川普就職後簽署行政命令，結束「多元化、公平與包容」(Diversity, Equity and Inclusion，DEI）計畫，同時宣布聯邦政府將只承認男女兩個性別。

該名官員說，預計川普很快會就DEI問題進一步採取行動，但具體措施或何時宣布，目前尚未透露全部細節。

他透露，作為行政命令的一部分，不允許利用聯邦資金用於促進「性別意識形態」。這個術語通常指任何宣揚非傳統性別觀點的意識形態，而保守派及一些組織經常用此來反對 LGBTQ+ 或「跨性別 權利」。

根據行政令，男性或女性的定義將根據是否生下來就有從卵子或精子，而非根據其染色體。

川普政府也不允許聯邦資金資助變性手術，也會審查及終止新政府所視為的「歧視性項目」，包括環境正義補助金、多元培訓計畫等。

目前尚不清楚川普這個行政命令對軍隊會有何影響。在他首個總統任期內，曾宣布會禁止跨性人在軍隊中服役，之後凍結招募跨性人入伍，但拜登 2021年上台後推翻這個決定。

川普在競選期間一再稱跨性別女性為男性，聲言跨性別女性不能參加女性運動項目。在就職前夕的集會上，川普誓言「將百分百確保把男性排除在女性運動之外，立刻、第一天就開始。」

保守派指「跨性別權利」近年來已變得失控，同時成為備受爭議的政治話題。在大選期間，許多共和黨人發起推翻跨性別法的競選活動，尤其針對跨性別女性參與運動。

川普廢除DEI政策及措施立即引起民權和人權倡導者和團體譴責，他們表示，川普實施任何撤銷 DEI 的措施，是對來之不易的確保公平政策造成沉重打擊。

他們表示，對跨性別權利的偏見存在幾十年，一直剝奪邊緣群體的平等機會。