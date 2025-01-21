川普首批行政命令瞄準移民、電動車及能源 接下來針對這兩個領域

美國總統川普。(路透)

美國總統川普 宣誓就職後，便宣布一系列行政命令，針對非法移民 與能源政策，接下來的行政命令可能為提振加密貨幣產業，並且調查美國貿易逆差。

川普20日說：「今天，我將簽署一系列具歷史意義的行政命令，有了這些行動，我們將開始完成重整美國及常識革命。」

他領導的政府在上任第一天與移民相關的行動，正造成一些立即影響，例如一款之前允許移民合法進入美國工作、名為「CBP One」的政府應用程式（App）已關閉，也取消其用戶的現有預約。白宮官員透露，川普簽署至少十道移民相關的行政命令。

川普說，他的第一批命令是宣布南方邊境進入國家緊急狀態，並將要求內閣擊敗通縮，宣布進入國家能源緊急狀態，以處理幫助造成「通膨危機」的「日漸上漲能源價格」。不過，他的能源政策相關行政命令預料還需要時間，才會造成影響

他說：「在我今天的行動之後，我們將終結綠色新政，我們將撤銷電動車的強制要求，拯救我們的汽車業。」川普和其他共和黨人已抨擊前總統拜登 制定的廢氣排放法規，是「強制採用電動車」。

川普上任首日的行政命令，還有撤銷拜登政策的行動，例如撤銷拜登的數十項行政命令，還有凍結增加聯邦法規、凍結在軍方等領域之外的聯邦政府招聘，並要求鎖有聯邦部會員工要在「實務上可行的最快時間」重返辦公室，同時退出巴黎氣候協定，和責成所有聯邦部會處理生活成本危機。

川普預料接下來將簽署更多行政命令，可能觸及提振加密貨幣產業。

川普並未在就職演說中宣布任何新的關稅措施，但「將立刻展開改革我們的貿易體系，以保護美國勞工與家庭」。華爾街日報已報導，川普的第一批行動不包含新的關稅，而是以行政命令要求聯邦各部會調查並且救濟長期的貿易逆差，以及處理不公平貿易與匯率政策，主要包括中國大陸、墨西哥和加拿大。