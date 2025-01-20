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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

川普「完全赦免」國會暴亂案被告 裴洛西：侮辱司法

整理包／終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

編譯劉忠勇／綜合外電
川普總統周一重返白宮橢圓辦公室簽署多項行政命令和指示。(歐新社)
川普總統周一重返白宮橢圓辦公室簽署多項行政命令和指示。(歐新社)

川普總統周一重返白宮橢圓辦公室簽署多項行政命令和指示，涵蓋移民、經濟、氣候及政府改革，整理重點如下：

終結「出生公民權」

此令預料將面臨重大法律挑戰。根據美國憲法第14修正案，任何在美國領土內出生的人即為美國公民。有記者問到此命令可能遇到的法律挑戰時，川普回應說：「你或許是對的。」但他說「我們有充分的法律論據」。

特赦暴民

川普總統宣布特赦約1,500名於2021年1月6日衝撞美國國會大廈的民眾。川普說：「老實講，我們希望他們今晚就能出來。」他還表示，六名被告的刑期將被縮短。

對付非法移民

川普簽署行政命令，宣布美墨邊境的非法移民問題為國家緊急狀態，將犯罪集團列為恐怖組織，並針對非法移民在美國出生子女的自動公民權。川普還簽署命令，預料將暫停美國的難民安置計畫四個月，儘管命令的具體文本尚未公開。

撤銷拜登行政命令

川普宣布撤銷前政府的78項行政命令，「我將撤銷近80項前政府的破壞性和激進的行政措施」。川普表示。他還簽署命令，要求所有聯邦機構保存與拜登政府期間「政治迫害」有關的所有記錄。這些撤銷的行政命令涵蓋自2021年拜登上任首日以來的措施，包括COVID救濟、西語裔與非裔美國人的平等機會，以及乾淨能源產業的推廣。

凍結監管與招聘

川普簽署命令，凍結政府新聘人員及聯邦新規範的制定，並要求聯邦員工立即恢復全職回到辦公室上班。川普也表示，他將「暫時凍結招聘，以確保我們只聘用忠於美國人民的合格人員」。

通膨

川普指示所有行政部門和機構負責人向美國人民提供緊急價格救濟，並提高美國勞工福祉。他的措施包括削減提高成本的監管與氣候政策，並採取行動降低居住成本並擴大房屋供給。命令指出，「過去四年，拜登政府的破壞性政策對美國人民造成了歷史性的通膨危機」。

退出巴黎氣候協定

川普簽署命令退出《巴黎氣候協定》，並向聯合國遞交退出信函。「我的政府政策是以美國和美國人民的利益為優先，」命令中寫道。他還廢除了拜登於2023年發布的禁止在北極約1,600萬英畝土地進行石油鑽探的意見書。

言論自由

川普簽署文件，終結政府以公權力對付政敵。此令指示司法部長調查過去四年聯邦政府的活動，包括司法部、證券交易委員會及聯邦貿易委員會在前政府期間的行為。命令指出，政府將「並採取適當行動，糾正聯邦政府過去涉及執法和情報界濫權（weaponize）的錯誤行為。」

能源

川普宣布國家能源緊急狀態，承諾補充戰略石油儲備並向全世界出口美國能源。「我們將再次成為富裕的國家，這是因為我們腳下的液態黃金將幫助我們實現這一目標。」他說。川普簽署的行政命令還專注於阿拉斯加，並可能允許向其他地區及盟友出口液化天然氣。白宮官網顯示，將停止向風力發電場租賃土地。此外，川普表示，他將廢除所謂的電動車（EV）強制令。

川普 非法移民 拜登

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