商家看川普關稅／紐約華超經理：生意難做 成本必轉嫁客人

隨著華埠逐漸興旺，金門也發展成占據半個街區、上下兩層的大型超市。(記者曹馨元／攝影)

78歲的陳希自1980年左右起，便在紐約曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St)的金門食品公司任經理。他自豪地說，金門是美東第一家銷售品類齊全、由顧客自主購物的華人超級市場。40餘年間，陳希看著金門挺過挑戰、擴大店面，但川普 總統的關稅 政策讓他擔心，「生意會更加難做」。

陳希剛從香港來到紐約時，金門食品公司只是一個小店。隨著華埠興旺，金門也發展成占據半個街區、上下兩層的大型超市。「唐人街最旺的時候，我們有50個員工，分兩班制。」陳希回憶道，成日門庭若市、供不應求。

但新冠疫情對金門超市按下了暫停鍵。短暫歇業後，金門超市重新開張，但規模縮減一半。如今營業時間縮短，員工也減至30餘人。「以前我們進的一些貨現在也都不進了，因為根本沒人買」，陳希認為，疫情帶來的打擊在很長一段時間內無法恢復，「連九一一事件時都沒有像現在這樣」。

陳希坦言，相比關稅會對商家造成的影響，他更擔心商品價格的升高會讓民眾的財務負擔變重。(記者曹馨元／攝影)

陳希擔心未來恐怕雪上加霜。金門公司除燒臘熟食、新鮮蔬果、生活雜貨外，也售賣大量進口自中國的零食百貨，中國進口產品占近半。

陳希坦言，相比關稅會對商家造成的影響，他更擔心商品價格的升高會讓民眾負擔變重。「商家不可能做虧本生意」，陳希表示，哪怕將利潤壓得再低，成本也將通過加高物價轉嫁給客人，「老百姓總歸是要吃、要買，他們的負擔一定會重」。

陳希認為川普在競選時所宣稱的關稅數額要比最後實施的誇大許多，因此，他認為川普新政策「不會那麼狠」。