商家看川普關稅／南加家具進口商：對川普喜憂參半 中國廠得遷了

周芳經營的高檔戶外庭院家具。（受訪者提供）

在南加州專營從中國進口庭院家具業務20年的華裔企業家周芳(Lisa Zhou)，從事該行業約20年；周芳表示，川普 第一任期時，業務就已遭受一輪影響；面對川普第二任期，她認為業務肯定會再次受影響，但寄望共和黨執政後制訂更多振興經濟的措施，或許能帶來轉機。

周芳曾任美中工商協會會長，她在經營戶外庭院家具業之前，曾從事由美出口中國的廢銅廢鋁業務。當時的中國製造「Made in China」成為國際市場上價格低、質量也比較差的代名詞。一個偶然的機會，她利用出口到中國的廢舊鋁銅材料，經提煉加工，生產高檔的庭院家具，再出口到美國，希望擺脫「中國製造」低質低價的標籤。

她事業愈做愈大，產品供不應求。她還在中國天津投資設廠，專門生產出口美國的高檔戶外庭院家具。

企業家周芳在展會上。(受訪者提供)

周芳表示，公司最初10年發展很快，也算是行業「黑馬」；情況最佳時，天津公司有近800名員工，年出口到美國市場銷售額有數千萬美元。不過，川普總統第一任期時，關稅 增加讓她的戶外家具業務受到影響，榮景不再。2018年9月間，川普宣布對價值2000億美元的中國出口美國商品加徵10%關稅，並在2019年初調升至25%。結果導致她在美國市場的戶外家具銷售量減少30%至40%。因成本上升，她在中國的生產企業大幅減員，從800名員工經兩次裁員，降到300人。

周芳曾考慮將工廠搬到東南亞 地區，比如越南。她考察了幾個地方後，認為條件不太成熟。她說，當時也寄希望於中國出口美國關稅收緊情況會有所緩解，或者美國市場客戶慢慢接受產品漲價，市場銷售會逐漸回暖。但是，隨著疫情發生和美中關係進一步緊張，部分客戶選擇放棄購買從中國進口的高檔戶外家具，這樣的客戶比率近半，也導致她在美國市場的銷售額減少近半。

周芳經營的高檔戶外庭院家具。（受訪者提供）

周芳表示，川普再次上台，在競選時喊出對中國出口美國商品加徵60%關稅，又以芬太尼防治不力為由，揚言對來自中國幾乎所有進口商品加徵10%的關稅，她因此再次考慮先前擱置的將中國工廠搬遷到東南亞的計畫，她認為泰國的投資環境比較越南更好些，已經派人赴泰國考察。

川普再次入主白宮，她認為喜憂參半。憂的是增加關稅，產品銷售會增加成本，繼而影響銷售；喜的是，共和黨執政預計會出台更多促進經濟繁榮的刺激政策，她也可能受益。

周芳現在感到無奈的是，目前自己沒有更好的應對辦法。