川普「完全赦免」國會暴亂案被告 裴洛西：侮辱司法

前眾院議長裴洛西。（美聯社）

川普 （Donald Trump）20日簽署行政命令，對約1500名參與2021年國會大廈暴亂事件的人給予「完全赦免」，他說「希望他們今晚就能出來」。前眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）批評這是對司法體系的極大侮辱。

川普20日簽署一系列行政命令，當中包括赦免了約1500名因涉及2021年1月6日國會大廈暴亂案而遭起訴的人，並在簽署命令後表示，「他們都在期待這一天」。他也對多名被告實施減刑。

根據白宮網站，有14名襲擊美國國會大廈的被告獲得減刑，服刑至2025年1月20日。這份名單當中包括美國極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，川普為「守誓者」和美國極右派民兵組織「驕傲男孩」（Proud Boys）的相關人員予以減刑，這些人被判煽動陰謀罪。

川普隨後說，「這是件大事」，並表示「希望他們今晚就能出來。」

「驕傲男孩」前首腦泰瑞歐（Enrique Tarrio）因涉及2021年國會大廈暴亂事件，在2023年遭判處22年有期徒刑。他的律師說，泰瑞歐正辦理釋放手續。

加州民主黨籍眾議員、前眾議院議長裴洛西抨擊川普的赦免令是對美國司法體系的極大侮辱，以及對當天保衛國會的執法人員的冒犯。

裴洛西透過聲明說，儘管川普做出這項決定，「我們必須永遠記住那些在黑暗日子裡挺身而出的執法英雄，他們有非凡勇氣和無畏精神，確保了民主的延續。」