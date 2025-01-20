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川普會那麼狠？ 紐約華超：中國商品近半 成本必轉嫁客人

川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫緩

川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵

編譯盧思綸、劉忠勇／即時報導
川普總統20日在白宮橢圓形辦公室簽發一系列行政命令。(路透)
川普總統20日在白宮橢圓形辦公室簽發一系列行政命令。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普20日上任後緊鑼密鼓簽發一系列行政命令，且稱他認為要在2025年2月1日起對加拿大和墨西哥實施新的25%關稅

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，他正在考慮對鄰國加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅。川普指責芬太尼及移民經由美國北部邊界流入，他說：「加拿大是非常糟糕的施暴者。」

相比川普上任前揚言第一天實施新關稅，加墨兩國大約取得約一周的延緩時間。

當被問及是否會對中國課徵關稅時，川普指出，他第一任期時推動的對中國關稅仍然有效。

受此消息衝擊，美股期指重挫，那斯達克期指跌逾0.9%。加幣和墨西哥披索貶逾1%，日圓兌美元貶值0.4%逾156。

川普上任頭一天便簽署了一系列廣泛的行政命令，旨在打擊非法越境行為，並針對已進入美國的無證移民。川普宣布邊境進入國家緊急狀態，指示國防部向邊境部署更多人員，並終結「抓了就放」（catch and release）政策，即允許移民在等待庇護聽證期間獲釋的做法。

川普還簽署了一項公告，終止庇護程序。官員表示，這將允許立即遣返那些已在美國等待法院聽證的移民。

川普 關稅 移民

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