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川普揚言課稅 加拿大備戰史上最大貿易戰…報復商品清單破千億

中央社／溫哥華19日專電
加拿大運輸和國內貿易部長安南德（Anita Anand）19日表示，如果川普週一就職就對所有加拿大進口產品徵收懲罰性關稅，加拿大將即刻採取報復措施，讓美國經濟遭受史上最大貿易打擊。(美聯社)
加拿大運輸和國內貿易部長安南德（Anita Anand）19日表示，如果川普週一就職就對所有加拿大進口產品徵收懲罰性關稅，加拿大將即刻採取報復措施，讓美國經濟遭受史上最大貿易打擊。(美聯社)

美國總統川普 （Donald Trump）20日上任，加拿大全面備戰迎接川普關稅威脅，已準備好1500億加元（約1037.6億美元）報復商品清單，只要美國啟動關稅，將展開歷史上最大的貿易戰。

由於川普不滿加美邊境安全問題，威脅在上任第1天就將對加拿大所有商品徵收25%的關稅，加拿大運輸和國內貿易部長安南德（Anita Anand）19日表示，如果川普週一就職就對所有加拿大進口產品徵收懲罰性關稅，加拿大將即刻採取報復措施，讓美國經濟遭受史上最大貿易打擊。

安南德說：「如果被迫採取這項行動，美國經濟將遭受的最大貿易打擊，因為加拿大是美國最大的出口市場 ，比中國、日本、英國和法國的總和還要大。報復措施已經準備好，將全力確保保護加拿大工人和加拿大工業。」

加拿大已起草一份價值高達1500億加元的進口美國商品報復清單，包括美國鋼鐵產品、馬桶和水槽等的陶瓷品、玻璃器皿、花卉和不同類型的塑料，還有川普居住的佛羅里達柳橙汁等，都被列入清單內。

如果川普真的啟動關稅，渥太華可能分3階段報復美國；第1階段的反關稅措施將適用於對加拿大經濟損害較小、價值達370億加元（約255.9億美元）商品。

2018年，川普對加拿大鋼鐵和鋁徵收關稅時，加拿大當時也採取了反關稅報復，除了對美國進口鋼鐵和鋁徵稅外，也對優格、水果和蔬菜、番茄醬、芥末、蛋黃醬、披薩、威士忌、巧克力、衛生紙和割草機等其他日用品徵收10%的關稅。

報復美國最有力的方式之一就是從能源下手，安大略省省長福特（Doug Ford）在1個月前就提議可以考慮切斷對美國的能源供應，他稱不排除切斷目前安省供應美國150萬戶的家庭用電。

加拿大也考慮限制對美國出口石油和關鍵礦產。加拿大是美國最大的原油供應國，美國中西部地區的煉油廠高度依賴便宜的加拿大重質原油。加拿大為美國核電站提供大量鈾，加拿大鉀肥亦是美國農場肥料的重要來源。

不過加拿大一些省長對將「能源」列為報復目標有諸多顧慮，例如產石油的亞伯達省省長戴思敏（Danielle Smith）公開反對把石油列為報復性產品。

紐芬蘭省（Newfoundland）省長佛瑞（Andrew Furey）則說：「加拿大出口到美國的能源，是我們在這場棋局中的皇后。西洋棋手都知道棋子皇后（Queen）不能過早使用，但並非永遠不能用。」

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