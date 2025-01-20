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川普當年帶頭禁TikTok現在反成續命恩人？分析：1關鍵改變立場

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

川普當年帶頭禁TikTok現在反成續命恩人？分析：1關鍵改變立場

編譯盧思綸／即時報導
圖為示意圖，一個3D列印的川普迷你模型出現在TikTok的公司標誌前。(路透)
圖為示意圖，一個3D列印的川普迷你模型出現在TikTok的公司標誌前。(路透)

川普20日就職時宣布將暫緩短影音平台TikTok禁令，TikTok隨即表達感謝並證實正在恢復服務。「不賣就禁」法案在拜登政府任內通過，但事實上，川普在第一任期內帶頭禁用TikTok。究竟川普如何從禁用TikTok先鋒，搖身成為最後關頭的救世主？

川普上一任期時，因對TikTok母公司「字節跳動」來自中國而有疑慮，曾推動蘋果（Apple）、谷歌（Google）的線上應用程式商店將TikTok下架，但川普禁TikTok的行政命令屢遭聯邦法院擋下而未能生效。

如今，川普反倒成為「續命」TikTok的救世主，在用戶間大受好評。TikTok在美國擁有1.7億用戶，其中多以年輕人為主。

美聯社報導，川普單方面決定暫緩禁令所援引的法律並不清楚。聯邦法律要求字節跳動在限期內出售TikTok，唯有交易出現重大進展時，總統有權延期90天。

但康乃爾大學技術政策研究所長克普斯（Sarah Kreps）分析，目前沒有證據表明字節跳動取得重大進展，「因此無論以何種標準來看，我都不認為字節跳動能合法滿足這項條件」。

克普斯也指出，「行政命令不能推翻或取消國會通過的法律」。

不過，TikTok峰迴路轉的存亡演變再次提醒大眾，自從川普第一次當選總統到經歷拜登政府後回鍋白宮，美國在科技、社群媒體和國家安全的論辯產生巨變。同時凸顯川普密切關注這些變化，因為他第二次競選成功，部分仰賴社群吸引選民關注與支持。這是他對TikTok改變態度的關鍵。

川普在2024年加入TikTok，迄今粉絲量增至1500萬，他大讚這個應用程式幫助他贏得年輕選民支持。

美國的中國問題專家利明璋（Bill Bishop）分析，TikTok存亡問題是美國內政錯亂且瘋狂的例子之一，從目前結果來說，對川普只有好處。

利明璋表示，如果最終禁令得以執行，川普將會說這是拜登的責任，「如果禁令解除，那麼川普就成了救世主，用戶以及公司都會感謝他」。利明璋還說，TikTok這家公司現在「欠川普人情，並且會有動機確保平台上的內容有利於川普」。

川普 TikTok 拜登

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