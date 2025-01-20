想影響川普 先接近馬斯克？遊說人士轉向「政府效率部」當捷徑

億萬富豪馬斯克（左）出席川普（右）在美國總統就職日前夕舉辦的造勢大會。（歐新社）

政策遊說人士長期來在華盛頓的政府機構與國會往來穿梭，現在有了新目標—億萬富豪馬斯克 執掌的影子聯邦部門「政府效率部」（簡稱DOGE）。

政府效率部是川普 新成立的外部顧問機構，目標向即將上任的總統川普提出削減開支和改革監管的建議，但沒有正式的權力或責任。迄今，其成員一直在白宮幾個街區之外的地方近進行私下會議。

儘管如此，許多公司和產業團體已開始將政府效率部視為比傳統國會委員會或聯邦機構地位更高的管道，能夠推動他們的政策建議並維護自身利益。

急著打入馬斯克的圈子，凸顯出特殊利益團體把這位億萬富豪視為接近川普的一條捷徑，是能把自家的議題推到前線的一條路。這也顯示，一個表面上為了打破政治常規而成立的組織，正迅速成為華盛頓資深遊說人士的目標。

迄今，政府效率部最公開的架構，是在社群媒體X上的帳號，而非真正的「部門」。這也代表遊說人士無須揭露是否與該組織聯繫，可繞過標準的申報規則。不過，還是有一些公司提交了聯邦報告，顯示他們正直接遊說該組織，或者與國會成員進行討論。

舉例來說，國防承包商L3Harris Technologies已致函馬斯克與共同主持政府效率部的·拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），並張貼在公司官網，表示在信中促請他們支持對聯邦合約程序進行四項技術上的調整，以便「釋放美國工業潛力並提高國防採購效率」。

此外，遊說政府效率部或國會成員的其他人，則和各產業利益團體相關，包括寬頻網路、醫療保健和退休 工會工人。舉例來說，例如，診斷與實驗室藥物協會正在遊說加入「DOGE 黨團」的國會成員，試圖取消一項針對實驗室內醫療測試的新食品與藥物管理局（FDA）法規；退休美國人士協會則採取防禦策略，試圖說服馬斯克不要干預社會保障、醫療保險和醫療補助等社會安全網計畫。