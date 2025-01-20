TikTok僅關數小時 用戶已崩潰、美國「翻牆」需求暴增8倍

TikTok對美國用戶的服務於18日晚間關停，應用程式彈窗通告顯示「對不起，TikTok現已不可用」。但數小時後又恢復。(新華社)

熱門社群平台TikTok 在18日晚間停止美國地區服務，才過幾小時某些用戶就在其他社群媒體上大吐苦水。不過，TikTok隔日發表聲明感謝總統當選人川普承諾協助，聲明中說正在努力恢復服務。

網紅逃到「小紅書 」 帳號卻被禁

TikTok網紅厄爾(Alix Earle)18日晚間改到Instagram直播，對粉絲訴說對於TikTok禁令的感受。她向粉絲開玩笑說，為了使用最近幾天變得熱門的中國社群媒體「小紅書」(RedNote)還學了中文，結果現在已遭「小紅書」禁用。

紐約時報報導，為了繼續使用TikTok，美國用戶近來紛紛研究如何使用俗稱翻牆軟體的虛擬私人網路(virtual private networks，VPNs)，根據翻牆軟以評論網站Top10 VPN統計，19日美國對翻牆軟體需求量增加了827%。

報導指出，外界認為TikTok禁令生效後，某些TikTok創作者會跳槽Instagram發表內容，事實上並不是所有創作者對於改用Instagram Reels都覺得順手。

創作者用Instagram不習慣 「TikTok才了解我」

青少年流行文化新聞信「下課後」(After School)創作者路易斯(Casey Lewis)說，TikTok禁令上路後改用Instagram Reels覺得很失望，因為TikTok演算法「真的了解我，讓我看到所有想看的東西」。

根據統計，TikTok禁令生效後，蘋果公司(Apple)應用程式商店最熱門的軟體依序為「小紅書」、Likee以及一款翻牆應用程式。

共和黨籍肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)18日加入聲援的「公民不服從運動」(civil disobedience)網路行動，呼籲TikTok用戶採取行動。

保羅在社群網站X發表短片說到：「給使用TikTok的1億7000萬美國用戶，不要放棄，不要屈服。」

TikTok網紅查爾斯(James Charles)18日深夜在Instagram影片裡對2000萬追蹤粉絲說，想不到自己竟然在Instagram發布短片吐苦水，「平常每當這個世界發生任何事情，我都是去TikTok」。