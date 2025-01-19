川普：上任幾天內 將公布甘迺迪兄弟與金恩博士暗殺檔案

美國候任總統川普。（美聯社）

川普 19日表示，他可能上任之後幾天內就會公布前總統約翰·甘迺迪、前聯邦參議員 羅伯‧甘迺迪(John F. Kennedy)以及民權領袖馬丁路德金恩博士(Martin Luther King Jr.)遭刺殺的相關機密檔案。

路透(Reuters)報導，川普將於20日返回白宮 ，他在競選時就承諾，要公布美國第35位總統甘迺迪1963年遭刺殺的機密情資與執法機密檔案。

川普2017到2021年第一任期內也做過類似保證，也的確公布一些有關甘迺迪1963年遭刺殺的檔案。只是到最後，他不敵來自中央情報局(CIA)、聯邦調查局(FBI)的壓力，以國家安全顧慮為由，壓下絕大部分的檔案。

川普即將就任第二任期，他19日在華府市中心一場集會上說，「幾天之內，我們將公布甘迺迪總統、他弟弟羅伯‧甘迺迪、以及金恩博士三起刺殺案所剩的檔案，還有一些民眾極感興趣的題材檔案。」

川普並未明指自己要公布哪些檔案，也未保證全面解密。金恩與羅伯‧甘迺迪都在1968年遇刺。

在美國，甘迺迪總統遇刺案一直招人著迷揣測。那場謀殺被歸因於單一槍手奧斯華(Lee Harvey Oswald)開槍行凶，司法部等其他聯邦政府單位接下來數十年不斷重申已結案。只是民調指出，很多美國人相信甘迺迪之死，是更廣陰謀案的結果。

川普提名的衛生部長人選小羅伯‧甘迺迪便是甘迺迪參議員之子、甘迺迪總統侄子；他表示，相信中情局涉及他伯父之死，但該指控經中情局描述為無稽之談。

小羅伯‧甘迺迪另表示，他相信自己父親是遭多名槍手刺殺而死，他的論斷與官方說法相牴觸。