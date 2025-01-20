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「支持關閉邊境」 華人牧師挺川普 但也幫助走線客

記者鄭怡嫣／紐約報導
張曉軍牧師雖然支持川普的政策，但也會接納無證移民。(記者鄭怡嫣／攝影)
張曉軍牧師雖然支持川普的政策，但也會接納無證移民。(記者鄭怡嫣／攝影)

大部分福音派教會普遍支持川普重掌白宮，也支持他的移民政策；福音派教會支持傳統家庭價值、社會穩定、並反對擴大性少數者(LGBTQ+)權利及政策；華人牧師張曉軍表示，紐約如今已從自由變成放縱，支持川普當政，而雖然支持他的移民政策，但當走線客來到教會時，也會接納與幫助他們，「支持哪一種政策，與面對某一個具體的人是兩回事。」

對張曉軍牧師來說，現今的美國並非她想像的那樣，是一個「保守的基督教國家」；2010年，她跟隨前學運領袖及牧師張伯笠來到紐約，卻在近幾年愈發覺得，紐約已從自由變成放縱。她雖然不喜歡紐約、不喜歡法拉盛，卻仍然堅持在法拉盛的華夏豐收教會講道；她說自己沒有選擇，如果不站上去講，就沒有人講，是「上帝沒有讓自己離開，沒有派自己更好也更合適的人來到這裡」。

就像大部分福音派牧師，張曉軍也把此次川普和共和黨的執政，視為一次「撥亂反正」，她說誰符合聖經就會投誰，而上帝只創造男人和女人兩種人，不能接受不符合聖經的政策，民主黨支持性少數者(LGBTQ+)等政策，對她來說是「絕對違背聖經的，是與撒旦站在一起」。

在她的教會，如今華人勞工占絕大多數，因此教會也在每周二開堂，服務周日不能休息的餐館、美甲等高勞力工作者。近兩三年，也有更多華人走線客來到教會。

這些走線客由於身分問題，懼怕川普及其移民政策，將對自己產生影響。對此張曉軍表示，自己雖然支持川普關閉邊境，但也會和走線的教友們說，非法進入美國的客觀事實雖不容否認，然而當來到教會，也已經在申請庇護，相當於他們已經進入合法的通道、合法暫居在美國，所以並不需要擔心太多。同時她也說，許多走線客是為了身分而來，鮮少人是為了信仰而來到教會，但這就像是一個上帝的「鉤子」(hook)，「對於教會，你為什麼進來不重要，重要的是，我們要讓你成為真正的基督徒」。

她也說，支持哪一種政策，與面對一個具體的人，是兩回事。「比如說我反對同性戀，但當這個人來到教會，我們也會關心他，給他傳福音」。

從更廣義的背景來看，在福音派各教會中，無證移民人數正在增長，而講壇上所傳達的信息與教友們的接受方式之間，確存在明顯的不協調。西語裔神學協會(Association of Hispanic Theological Association)弗雷澤(Elizabeth Conde-Frazier)就曾指出，一些西語裔福音派因支持無證移民，與白人同伴之間的矛盾日益加深。而即使牧師推動反移民的議程，也不代表教眾會接受。有的教會通過講述耶穌及其家人被迫逃往埃及的故事、以及凸顯耶穌「愛鄰如己」的教導，從而彌合這種矛盾，並為擔憂川普政策的無證移民提供希望。

張曉軍牧師把此次川普和共和黨的執政視為一次「撥亂反正」，表示誰符合聖經就會投誰。...
張曉軍牧師把此次川普和共和黨的執政視為一次「撥亂反正」，表示誰符合聖經就會投誰。(記者鄭怡嫣／攝影)

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