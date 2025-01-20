我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

川普盼上任百日內訪中國 川習關係替代美中關係

編譯盧思綸、高詣軒／綜合報導
川普20日就職美國總統，傳出他想上任百日內訪問中國。圖為2017年川普(左二)及夫人梅蘭妮亞(左一)訪問北京紫禁城，中國國家主席習近平(右二)與夫人彭麗媛(右一)陪同。(路透)
川普20日就職美國總統，傳出他想上任百日內訪問中國。圖為2017年川普(左二)及夫人梅蘭妮亞(左一)訪問北京紫禁城，中國國家主席習近平(右二)與夫人彭麗媛(右一)陪同。(路透)

川普將在美東時間20日中午宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日內訪問中國，盼加深與中國國家主席習近平的關係。

華爾街日報率先獨家報導川普訪中意願，並引述幾名川普幕僚說，此事尚未確定。川普政權交接小組未置評。

川對中強硬 仍盼與北京對話

美國有線電視新聞網(CNN)18日也引述三名知情人士報導，川普已私下向幕僚說希望就職後訪中；川普試圖促進與北京的開放對話，同時追求強硬對中立場。川普也稱有意訪問印度等國，以會見長年關係熱絡的印度總理莫迪。

川普勝選後美中互動 製表／國際中心
川普勝選後美中互動 製表／國際中心

有關川普的目標，一名川普外部顧問向CNN說，川普「想與習(近平)達成協議」，視自己和習近平的關係為美中關係的替代品；川普上次執政就致力培養與習的關係，包括邀習到海湖莊園和他後來的訪中。

川普曾在2017年11月訪問北京，距離他同年1月首度就任總統已將近一年；他與習近平首次面對面會晤是同年4月，習近平到訪佛州海湖莊園。川普2017年訪北京時，川、習偕兩人妻子共遊紫禁城，還在北京人民大會堂會談。曾參與該行程的川普顧問說，川普認為這代表習近平希望展現有多尊重他，「他想要重燃那個(川習)關係」。

北京盼談判 有益於減緩關稅

儘管美中關係因川普揚言課徵高關稅而趨於緊張，川普先前一反傳統邀請習近平出席就職典禮，北京則派國家副主席韓正任特使出席。川、習17日也通話，論及貿易等議題。

接近北京決策圈的幾名人士透露，川普和習近平各自透過代表討論面對面會晤事宜，選項之一是川普邀請習近平赴美。目前不清楚川普是否在前述通話提起訪中一事。

隨著中國面臨愈來愈大經濟壓力，北京強烈希望進行談判，以抵禦或至少減緩川普承諾的加徵關稅；接近北京決策層人士說，川、習峰會可能有助啟動進程討論關稅問題。

川習會焦點 潛在衝突在台灣

華爾街日報說，川普赴北京會晤習近平，正值美中關係緊張時刻。除了關稅和芬太尼，另一個潛在衝突點是台灣。

川普尚未多說將如何處理微妙的美台關係，僅施壓台灣領導人增加防務開支。中國國營媒體說，習近平在前述川習通話提醒川普謹慎處理台灣問題，表示事關中國主權和領土完整。

習特使韓正 華府眼中務實派

將出席川普就職典禮的韓正，被許多華府人士視為務實派，幾間美國企業也認為他是支持外國投資的盟友。若干美企高層期盼，習近平指派韓正參加就職典禮，能向川普團隊示意北京有意協商貿易協議。

川普 習近平 關稅

上一則

TikTok熄燈又亮燈 川普促美中合資 美持50%股份

下一則

川普當年帶頭禁TikTok現在反成續命恩人？專家：1關鍵改變立場

延伸閱讀

川普首任就職時被無視 時尚名牌今搶讓梅蘭妮亞穿自家禮服出席

川普首任就職時被無視 時尚名牌今搶讓梅蘭妮亞穿自家禮服出席
MAGA最重要的一塊拼圖…川普2.0 美中關係本質是交易

MAGA最重要的一塊拼圖…川普2.0 美中關係本質是交易
川普就職日開鍘 國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變

川普就職日開鍘 國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變
川普20日宣誓就職 一次掌握就職日流程

川普20日宣誓就職 一次掌握就職日流程

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

2025-01-12 12:57
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20
民粹派MAGA的班農公開批評支持川普的矽谷科技新貴馬斯克，已公開化。(美聯社)

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

2025-01-13 05:00

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險