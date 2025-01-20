川普中東特使將首訪加薩 確保協議推進

以色列和哈瑪斯 在15日達成加薩 停火協議，川普 也誇他的中東特使威科夫(Steven Witkoff)貢獻良多，連調停國之一的卡達總理穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani)也都提到威科夫的功勞。然而威科夫並沒有外交背景，靠著在房地產業廝殺的經驗鍛鍊出談判技巧，再加上猶太人身分、曾在中東各地做生意，才得以推動停火協議；他的下一步是考慮親訪加薩，確保停火協議得以順利推進。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，穆罕默德15日在新聞會上表示過去幾日看到美國表現出超越兩國政府的合作，清楚表明美國致力於達成協議，「我真的要感謝過去幾天與我們在一起的兩位特使，他們是目標得以實現的要角。」一位了解談判情況的政府高階官員也說威科夫「幫助很大，特別是解決了這項複雜協議中的幾個癥結。

川普交接團隊去年11月的簡短聲明宣布威科夫任中東特使，當時並未引起太大轟動。現年67歲、出生於紐約布朗士(Bronx)的威科夫，其房地產富豪的形象與外交官截然不同，他與川普相識數十年，也是共和黨金主。南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)上周在NBCX節目透露兩人是多年高爾夫球友，一次葛理漢、威科夫與川普共進午餐，威科夫提出在中東問題上合作的想法，川普才決定任命他當特使，並說「已經有百萬個人嘗試過了。我們來選個好人，但也得是個聰明人。」

一位直接了解情況的交接團隊官員透露，威科夫正考慮造訪加薩地區，以親眼見識當地動態，而不是只聽以色列或巴勒斯坦說法。威科夫計畫在未來幾周甚至幾個月駐紮該地，以解決當地突發事件，凸顯川普團隊認為停火協議非常脆弱，隨時可能破裂並導致哈瑪斯停止釋放人質。官員稱多方勢力都有強烈動機破壞協議，不僅僅是哈瑪斯還有以色列右翼的激進狂熱分子。