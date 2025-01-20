川普勝利集會 誓言美國迎繁榮新時代 批拜登「失敗政府」
即將上任的川普總統與副總統范斯19日前往阿靈頓軍人公墓獻花，隨後參加熱鬧非凡的就職典禮前夕慶祝活動。
78歲的川普19日穿著黑色大衣、打著招牌紅色領帶、戴黑色手套，嚴肅地站在阿靈頓軍人公墓的無名英雄塚前方，副手范斯則站在他的身旁。
川普敬獻繫有紅白藍緞帶裝飾、以白花為主的花圈，軍號手吹響莊嚴「安息號」的同時，他舉起右手敬禮；即將再度成為第一夫人的梅蘭妮亞及川普的四個孩子在遠處觀禮。
嚴肅的悼念儀式結束後，川普一行人轉往華盛頓特區的第一資本體育館(Capital One Arena)，參加為慶祝川普重返白宮所舉辦的「讓美國再次偉大勝利集會」(MAGA Victory Rally)；該體育館可容納約2萬人，會場眾星雲集、星光熠熠。
美聯社與路透報導，川普在集會承諾就任首日便迅速採取行動，重塑聯邦政府，快速改變聯邦優先事項，並在「幾小時內」撤銷拜登的多道行政命令。
川普當天的演說與他競選期間的原則一致，批評拜登是「失敗的政府」，承諾「終結失敗和腐敗的政治官僚」。
他19日告訴支持群眾：「明天(20日)中午，美國長達四年的衰落會落下帷幕，我們將開啟美國充滿力量、繁榮、尊嚴與驕傲的嶄新一日。」
川普說：「這是美國歷史上最偉大的政治運動，75天前，我們贏得我國史上最偉大的政治勝利；明天開始，我將以歷史性的速度採取行動，解決我國面臨的每一場危機。」
他說：「我們將給你們美國歷史上最好的第一天、最重要的第一周，以及最棒的100天。」
川普於會中宣告中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」將回歸，他說：「我們在TikTok上獲勝，共和黨人從未贏得年輕選票，所以我喜歡TikTok。」
川普接著說：「TikTok非常受歡迎，坦白說，我們別無選擇，必須拯救它。」
當川普重申大規模驅逐無證移民時表示，「明天夕陽西下之際，對我國的入侵將會停止」，現場支持群眾爆出雀躍歡呼與如雷掌聲。
在經濟方面，川普表示，去年大選結果出爐以來，「股市飆升」且「比特幣(Bitcoin)屢創新高」。
MAGA勝利集會顯見川普心情大好，他罕見的直接從大廳層進入體育館，並在演講前刻意走下樓梯，在支持者前方駐足，並與眾人碰拳、合影留念；此外，在川普慶祝活動中必須表演的YMCA曲目，只見川普在眾多扮成美國代表職業及族群的表演者後方手舞足蹈，隨著節奏搖擺。
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