川普勝利集會 誓言美國迎繁榮新時代 批拜登「失敗政府」

川普在就職前一天參加華府勝利遊行，並對支持者宣告「勝利」。(美聯社)

即將上任的川普 總統與副總統范斯19日前往阿靈頓軍人公墓獻花，隨後參加熱鬧非凡的就職典禮前夕慶祝活動。

78歲的川普19日穿著黑色大衣、打著招牌紅色領帶、戴黑色手套，嚴肅地站在阿靈頓軍人公墓的無名英雄塚前方，副手范斯則站在他的身旁。

川普敬獻繫有紅白藍緞帶裝飾、以白花為主的花圈，軍號手吹響莊嚴「安息號」的同時，他舉起右手敬禮；即將再度成為第一夫人的梅蘭妮亞及川普的四個孩子在遠處觀禮。

嚴肅的悼念儀式結束後，川普一行人轉往華盛頓特區的第一資本體育館(Capital One Arena)，參加為慶祝川普重返白宮所舉辦的「讓美國再次偉大勝利集會」(MAGA Victory Rally)；該體育館可容納約2萬人，會場眾星雲集、星光熠熠。

美聯社與路透報導，川普在集會承諾就任首日便迅速採取行動，重塑聯邦政府，快速改變聯邦優先事項，並在「幾小時內」撤銷拜登 的多道行政命令。

川普當天的演說與他競選期間的原則一致，批評拜登是「失敗的政府」，承諾「終結失敗和腐敗的政治官僚」。

他19日告訴支持群眾：「明天(20日)中午，美國長達四年的衰落會落下帷幕，我們將開啟美國充滿力量、繁榮、尊嚴與驕傲的嶄新一日。」

川普說：「這是美國歷史上最偉大的政治運動，75天前，我們贏得我國史上最偉大的政治勝利；明天開始，我將以歷史性的速度採取行動，解決我國面臨的每一場危機。」

他說：「我們將給你們美國歷史上最好的第一天、最重要的第一周，以及最棒的100天。」

川普於會中宣告中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok 」將回歸，他說：「我們在TikTok上獲勝，共和黨人從未贏得年輕選票，所以我喜歡TikTok。」

川普接著說：「TikTok非常受歡迎，坦白說，我們別無選擇，必須拯救它。」

當川普重申大規模驅逐無證移民時表示，「明天夕陽西下之際，對我國的入侵將會停止」，現場支持群眾爆出雀躍歡呼與如雷掌聲。

在經濟方面，川普表示，去年大選結果出爐以來，「股市飆升」且「比特幣(Bitcoin)屢創新高」。