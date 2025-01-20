我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

去管制+加密幣優先 川普起手式兩大開放

編譯中心／綜合報導
川普在第二任期將推動加密貨幣，並且發行以自己命名的虛擬貨幣。圖為川普與比特幣的合成圖像。(歐新社)
川普在第二任期將推動加密貨幣，並且發行以自己命名的虛擬貨幣。圖為川普與比特幣的合成圖像。(歐新社)

候任總統川普將於20日宣誓就職，他透露上任第一周將簽署數量「創紀錄」的上百項行政命令，他更在上任前推出個人專屬的官方加密貨幣「川普幣」($TRUMP)，搭配他賴以縮減政府規範的政府效率部(DOGE)，彰顯他將以去管制、加密貨幣優先等兩大開放措施，讓美國再度偉大(MAGA)。

川普20日就職後雖然還不確定會簽署多少行政命令，但焦點除了大規模遣返無證移民，預料也將大幅削減所有層級行政部門的規範，包括提振化石燃料、撤銷嘉惠電動車政策等。華爾街日報報導，川普在首個任期設定的目標是每推出一項新法規，就廢除兩項舊規，這次更積極，每推出一條新法規，就要廢除十條舊規定。

政府效率部共同主管馬斯克與拉馬斯瓦米正與白宮預算管理局局長提名人沃特聯手，制定縮小政府規模的計畫，並獲得國會共和黨人支持。

另一方面，川普17日突然正式宣布推出「川普幣」，由川普公司旗下的CIC數位公司協調在Solana區塊鏈上發行，一開始只釋出2億枚，未來十年將擴增至10億枚。CoinGecko數據顯示，「川普幣」剛推出的交易價格為4.29美元，截至19日盤中已飆漲至72.34美元，漲幅達到1586%，市值狂增至144.7億美元。Solana幣19日盤中也暴漲21.4%至290.47美元。

彭博資訊報導，川普最快上任第一天就將發布行政命令，把加密貨幣列為國家優先要務，引導聯邦政府與加密貨幣產業合作，內容可能包括要求所有政府部門評估與數位資產有關的政策、暫停所有涉及加密貨幣的訴訟，以及創建國家比特幣儲備，涵蓋政府目前持有的比特幣。分析業者Arkham估算，美國政府目前擁有價值近200億美元的比特幣，來自各種調查的扣押行動。

總統當選人川普提名的內閣人選，18日在由副總統當選人范斯主持的就職慶祝晚宴上集體...
總統當選人川普提名的內閣人選，18日在由副總統當選人范斯主持的就職慶祝晚宴上集體亮相。(路透)
川普在第二任期將推動加密貨幣，並且發行以自己命名的虛擬貨幣。圖為去年展覽期間，一...
川普在第二任期將推動加密貨幣，並且發行以自己命名的虛擬貨幣。圖為去年展覽期間，一枚護套有川普圖像的比特幣。(美聯社)

川普 貨幣 比特幣

上一則

回顧任內 蘇利文：拜登政府「格柵式」策略抗中國

下一則

川普上台 華人憂H-4工卡被取消 籲向印度人學習維權

延伸閱讀

川普就職日開鍘 國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變

川普就職日開鍘 國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變
川普20日宣誓就職 一次掌握就職日流程

川普20日宣誓就職 一次掌握就職日流程
重返白宮前夕誓師大會 川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」

重返白宮前夕誓師大會 川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」
川普就職、以哈停火、美股大漲…5國際事不可不知

川普就職、以哈停火、美股大漲…5國際事不可不知

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

2025-01-12 12:57
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20
民粹派MAGA的班農公開批評支持川普的矽谷科技新貴馬斯克，已公開化。(美聯社)

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

2025-01-13 05:00

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險