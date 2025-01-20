我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

主導更積極角色…梅蘭妮亞2.0這回不甘心當花瓶

編譯徐薏茹／綜合報導
重回白宮的第一夫人梅蘭妮亞(左)這回不甘心只做花瓶，她希望主導更積極角色。(美聯社)
重回白宮的第一夫人梅蘭妮亞(左)這回不甘心只做花瓶，她希望主導更積極角色。(美聯社)

川普即將上任，而第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)以行動明確地表達，這次她不會低調行事，事實上，她似乎決心製作並導演自己的主角地位。

向來低調的梅蘭妮亞16日在海湖莊園(Mar-a-Lago)與約旦王后拉尼婭(Queen Rania)會面，兩人在以哈停火協議簽署後重聚，拉尼婭的Instagram帳號發布兩人一同喝咖啡、交談的照片。

日前梅蘭妮亞與亞馬遜(Amazon)簽訂據稱價值為4000萬元的協議，製作一部關於她工作生活的長篇紀錄片及後續紀錄片系列，丈夫川普和兒子拜倫(Barron)都將客串。

梅蘭妮亞是紀錄片的執行製作人，目前尚不清楚她能分到多少利潤，但預計金額很可觀。

這與梅蘭妮亞在川普第一任期期間的行事作風非常不同，當時她甚少主持公開活動，更少接受媒體採訪，大多保持低調。

每日郵報(Daily Mail)獨家報導，梅蘭妮亞2.0帶著新的決心，她想要掌控自己，並相信她值得。

川普第一任期期間，梅蘭妮亞的公開亮相經常因為公關失誤而被模糊焦點，包括2018年6月她訪問移民兒童收容所的一次公開行程。

當時她穿著一件軍綠色夾克，背後寫著：「我真的不在乎。你在乎嗎？」批評者認為這暗指川普在邊境實施的家庭分離政策。

幾個月後，梅蘭妮亞的發言人表示這件夾克沒有「隱藏含意」，但幾年後，梅蘭妮亞在回憶錄中透露，她確實是想傳遞訊息，「我決定，不要讓媒體的錯誤敘述影響我幫助邊境兒童和家庭的任務。」

對於錯誤媒體報導的怨言是梅蘭妮亞經常提到的話題。

在川普的第一個任期，梅蘭妮亞被批評者貼上冷漠或更糟糕的標籤，網路酸民甚至推動「解放梅蘭妮亞」(Free Melania)的運動，煽動她被丈夫的政治野心俘虜的陰謀論。

消息人士向每日郵報透露，川普家最怕的就是負面報導，他們討厭負面報導。

而現在，梅蘭妮亞表明這次情況將不再相同。

重回白宮的第一夫人梅蘭妮亞這回不甘心只做花瓶，她希望主導更積極角色。(路透)
重回白宮的第一夫人梅蘭妮亞這回不甘心只做花瓶，她希望主導更積極角色。(路透)

梅蘭妮亞 川普 邊境

上一則

就職典禮前一天 范斯會晤韓正 美中踏出友好第1步

下一則

回顧任內 蘇利文：拜登政府「格柵式」策略抗中國

延伸閱讀

川普就職日開鍘 國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變

川普就職日開鍘 國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變
川普20日宣誓就職 一次掌握就職日流程

川普20日宣誓就職 一次掌握就職日流程
重返白宮前夕誓師大會 川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」

重返白宮前夕誓師大會 川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」
川普就職、以哈停火、美股大漲…5國際事不可不知

川普就職、以哈停火、美股大漲…5國際事不可不知

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

2025-01-12 12:57
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20
民粹派MAGA的班農公開批評支持川普的矽谷科技新貴馬斯克，已公開化。(美聯社)

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

2025-01-13 05:00

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險