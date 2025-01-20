主導更積極角色…梅蘭妮亞2.0這回不甘心當花瓶

重回白宮的第一夫人梅蘭妮亞(左)這回不甘心只做花瓶，她希望主導更積極角色。(美聯社)

川普 即將上任，而第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)以行動明確地表達，這次她不會低調行事，事實上，她似乎決心製作並導演自己的主角地位。

向來低調的梅蘭妮亞16日在海湖莊園(Mar-a-Lago)與約旦王后拉尼婭(Queen Rania)會面，兩人在以哈停火協議簽署後重聚，拉尼婭的Instagram帳號發布兩人一同喝咖啡、交談的照片。

日前梅蘭妮亞與亞馬遜(Amazon)簽訂據稱價值為4000萬元的協議，製作一部關於她工作生活的長篇紀錄片及後續紀錄片系列，丈夫川普和兒子拜倫(Barron)都將客串。

梅蘭妮亞是紀錄片的執行製作人，目前尚不清楚她能分到多少利潤，但預計金額很可觀。

這與梅蘭妮亞在川普第一任期期間的行事作風非常不同，當時她甚少主持公開活動，更少接受媒體採訪，大多保持低調。

每日郵報(Daily Mail)獨家報導，梅蘭妮亞2.0帶著新的決心，她想要掌控自己，並相信她值得。

川普第一任期期間，梅蘭妮亞的公開亮相經常因為公關失誤而被模糊焦點，包括2018年6月她訪問移民兒童收容所的一次公開行程。

當時她穿著一件軍綠色夾克，背後寫著：「我真的不在乎。你在乎嗎？」批評者認為這暗指川普在邊境 實施的家庭分離政策。

幾個月後，梅蘭妮亞的發言人表示這件夾克沒有「隱藏含意」，但幾年後，梅蘭妮亞在回憶錄中透露，她確實是想傳遞訊息，「我決定，不要讓媒體的錯誤敘述影響我幫助邊境兒童和家庭的任務。」

對於錯誤媒體報導的怨言是梅蘭妮亞經常提到的話題。

在川普的第一個任期，梅蘭妮亞被批評者貼上冷漠或更糟糕的標籤，網路酸民甚至推動「解放梅蘭妮亞」(Free Melania)的運動，煽動她被丈夫的政治野心俘虜的陰謀論。

消息人士向每日郵報透露，川普家最怕的就是負面報導，他們討厭負面報導。