擔憂「旅行禁令」重啟 中國留學生趕在川普上任前返美

回中國度寒假的留學生，趕在川普就職總統前搭飛機趕回美國。(記者范航瑜／攝影)

去年總統大選之夜，媒體工作者陸四平不斷查看手機，看著紐約時報的即時新聞報導，選情從膠著逐漸變成完全傾向川普 ，他知道大局已定，索性上床睡覺。第二天醒來時，社群媒體上已滿是前總統川普勝選的新聞。起初他並未意識到這對他意味著什麼。回中國探親的計畫已經籌畫了數月，他依然按部就班地推進，預約了2月初的回美簽證，打算過元宵節時回中國，探望多年未見的親人。

然而有關即將收緊移民政策的傳聞愈演愈烈，留學生 們也開始討論簽證可能發生的變化。經歷過川普第一任期的留學生們表示，川普上台後，回美簽證可能更容易遭遇「Check」，即額外審查，這一審查短則一、兩周，長則大半年甚至將近一年。

陸四平加入了一個留學生簽證 討論群，大家都在討論提前回國簽證的可能性。盡管他所學的專業不敏感，所讀的學校也不在敏感名單上，但為了避免不確定性，他決定將簽證時間提前。

那時已是去年11月，1月的預約時段並未放出，他每天刷新幾次系統，最終甚至被美國大使館官網封鎖了IP。他嘗試使用VPN、無痕瀏覽、換設備，最終在1月時段放出時，成功搶到1月14日的面簽位置。

然而就在他以為一切塵埃落定時，新一波的「旅行警告」再度讓他陷入焦慮。康乃爾大學最早發布警示說，川普上任後可能重啟「旅行禁令」，建議學生在1月20日前返回美國。隨後，哈佛、賓大、南加大等學校也發布類似建議，提醒國際學生在川普就職前返美。

無論網路上還是身邊，關於川普政策的討論都兩派分明。一派認為短短幾天內政策不可能發生大變化，另一派則提醒說，川普曾在第一任期剛上任時實施過旅行禁令，限制七個穆斯林國家居民入境。此次中國、印度的留學生也可能名列其中。

陸四平的朋友們得知他回中國後再返美的時間，就在川普上任之後，紛紛勸他打退堂鼓，有的直言：「即使只有一絲不確定性，也不要冒這個險。」也有人告訴他不必過於擔憂，並且考慮到簽證只能改兩次，意味著如果改簽，這將是他的最後一次機會。

最終促使他改簽的是Fragomen移民律所的建議，身邊不少朋友的公司都委託他們辦理H-1B簽證。這家知名的移民事務所發文建議，盡可能在1月20日前返回美國。於是，他再次頻繁刷新簽證預約，本來以為希望渺茫，但最終刷出來一個1月8日的面談位置。

臨回中國前一晚，他和幾個朋友道別。有人問他回國是否很開心，他卻支支吾吾答不上來。因為他明白，在這樣的背景下，回國並非一場簡單的探親之旅。長時間的舟車勞頓、滯留國內的風險以及可能的工作停薪，都讓他忐忑不安，而這種七上八下的心情也一直延續到他的航班降落的那一刻。

上海的美國簽證處位於南京西路的梅龍鎮廣場。不到早上8時，門外就排起了長隊，存包的、列印的，每個人都匆匆忙忙，緊張氣氛瀰漫在空氣中。排了一小時隊，經過了繁複的文件檢查和安檢後，他終於進入了面簽大廳。H-1B和L簽證有專門的窗口，因人太多，還額外開了兩個窗口。

排隊後，簽證官問了幾個簡單的工作相關問題，隨後就直接說：「可以了，通過了。」比他預想的要簡單得多。然而，當他準備離開時，簽證官卻突然叫住他，要求把材料交回，並叫來另一位同事討論。那一刻，他的心提到嗓子眼，身上直冒冷汗，幸好只是虛驚一場。

面簽順利通過後幾天，他偶然打開H-1B討論群，看到群裡不少人分享忐忑返回中國的心情，多是最終沒有被「check」；有人還分析說，這是拜登政府趕在川普上任前「放水」。