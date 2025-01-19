川普就職在即 下榻白宮對面賓館 慎防暗殺

總統當選人川普(中)18日攜妻子梅蘭妮亞(左)及小兒子拜倫(右)離開佛州海湖莊園，搭乘空軍一號前往華府，展開第二任總統旅程。(美聯社)

總統就職典禮在即，總統當選人川普 18日晚搭機抵達華盛頓特區，為20日的總統就職典禮和典禮前的慶祝活動做準備。

據美聯社報導，川普18日與夫人梅蘭妮亞(Melania)和川普最小的兒子拜倫(Barron)一起搭機自佛州棕櫚灘(PalmBeach)國際機場出發，於傍晚抵達華盛頓杜勒斯國際機場。

川普抵達華府 後，預計前往位於維州史特靈(Sterling)的川普國家高爾夫俱樂部用餐，同時欣賞煙火秀。他當晚下榻位於白宮 對面的布萊爾賓館(Blair House)；自從前總統卡特(Carter)以來，候任總統在就職以前都會住在布萊爾賓館，不過川普在2017年就職前只待過一晚。

川普飛抵華府意味著總統就職典禮的相關活動即將展開。

新任總統就職系列慶祝活動18日起啟動，圖為國民兵衛隊當天在華府賓夕伐尼亞大道上巡邏。(路透)

為預防20日可能出現嚴寒低溫，川普已在17日宣布將職典禮移入國會大廈的圓形大廳(Capitol Rotunda)；上次有美國總統選在國會大廈內舉行就職典禮，要追溯到前總統雷根於1985年，同樣因為低溫，將就職典禮移入室內。

除此之外，川普19日上午計畫前往阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)敬獻花圈，預計下午現身於華府第一資本體育館(Capital One Arena)舉辦的勝利造勢大會。

今年白宮將迎來兩次閃過暗殺的新主人川普，執法機構繃緊神經，從國會大廈到白宮處處可見柵欄及路障，越靠近主建築越綿密。距白宮2.4公里外的林肯紀念堂則有抗議人士頂著低溫繞行，警方沿途緊盯，不敢大意。

政治媒體Politico日前引述美國國安機構報導，即使目前沒有具體可信的威脅，對暴力極端分子而言，川普就職典禮仍是「有吸引力的潛在目標」。

Politico根據一份未公開的情報及執法機構評估報告指出，潛在的肇事者，特別是「對選舉有不滿的人」，可能會將就職視為「透過暴力影響選舉結果的最後機會」。

這些機構的疑慮反映川普上任時高度政治化且具有潛在暴力的環境。執法部門也強化20日的安全措施。全美各地警力將湧入華盛頓特區。

重重安全屏障下，數千人18日齊聚華府舉辦「人民遊行」(People's March)，為女權、反種族歧視、挺平權、支持移民及氣候變遷等各式各樣的訴求上街抗議。