遣返無證客／教會伸援 提供非法移民身分保護

即將上任總統的川普誓言將展開大規模遣返無證客，一些無證移民紛紛尋求可能的援助，包括天主教會、社區組織、扶助團體等。(路透)

即將上任總統的川普誓言20日一上任，就將展開大規模遣返 無證客，非法或無證移民因此枕戈待旦，急於尋求任何可能的援助，包括天主教會、社區組織、扶助團體等。

華盛頓郵報報導，雖然不論是誰當政，無證客的身分總是充滿風險，但許多非法移民 和移民倡議人士表示從未感到如此不安，正在為家人提前制定計畫，以防被拘留或遣返。

許多組織已著手捍衛這些移民，他們舉辦研討會向移民宣傳其權利、協助混合身分家庭安排子女監護權，或幫忙加速申請工作許可。移民法律資源中心(Immigrant Legal Resource Center)德州 分部的資深政策律師奧利瓦雷茲(Priscilla Olivarez)表示，這種緊迫感不同以往，「當川普談到大規模遣返時，所有人都必須認真看待」。

許多教友擠在德州最南端城市布朗斯維爾(Brownsville)一座天主教堂的辦公室內等待拍照，這可能是他們在美國第一次也是唯一一次身分證明。志工們翻看諸如母國出生證明、在美國的水費帳單等任何資料，再印出一張印有照片的白色塑膠卡充當「身分證」。這並非官方證件，但教會領袖希望這些移民被質疑在美身分時，最少能提供一層保護。教會領袖們準備在川普就職典禮前發放200多張自製身分證，並說當地執法機關已同意酌情接受這些身分證。

移民律師表示，他們正在確保被遣返的移民不會單獨上法庭，但這將是一項艱鉅的任務。維拉司法學會(Vera Institute of Justice)估計光是德州的移民法庭就受理了近50萬起案件，其中82%當事人沒有律師；雪上加霜的是德州立法者已提出一項法案，阻止納稅錢向移民提供扶助。