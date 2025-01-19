遣返無證客／墨西哥已在邊境 準備好十餘處收容所

墨西哥北部契瓦瓦州18日凌晨動員約250名墨西哥執法人員，驅離一處移民營地，引發移民不滿並焚燒寢具表達抗議，所幸未造成人員傷亡。圖為無證移民撤離營地。(路透)

眼看川普 二度入主白宮，即將展開大規模遣返無證客行動，墨西哥 政府提前在美墨邊境城市準備好十餘處收容所，可安置數萬移民 。

根據金融時報(Financial Times)報導，美國境內約有1100萬無證移民，其中半數來自墨西哥；知情人士透露，墨西哥政府希望開放25間庇護所(每間收容約2500人)，以安置被美國驅逐出境的墨西哥公民，但實際數量尚未確定。

至於美墨邊境城市提華納(Tijuana)因應大量難民湧入，本周提前宣布進入緊急狀態；連鄰近的墨西加利(Mexicali)也計畫改建會議中心安置難民。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)表示，政府團隊已制定大規模驅逐行動的因應措施，並對外交部與國家移民局實施兩位數預算削減，籌措相關經費。

墨西哥當局還計畫推出「緊急按鈕」(panic button)應用程式，以便無證移民在危急時向最近領事館求救，不過該應用程式尚未完工；同時墨西哥駐美國境內53間領事館也提供法律諮詢服務。

薛恩鮑姆本周表示：「自從川普總統宣布以來，數月來我們一直努力透過最好方式接待我們的公民。」並強調：「我們當然不同意驅逐出境。」並透露願意接納其他國籍的公民。

不過拉丁美洲駐華府辦公室(Washington Office on Latin America)辯護督導主管伊薩克森(Adam Isacson)表示質疑：「如果一名委內瑞拉人或尼加拉瓜人在美國居住五年後，在芝加哥被捕，在無法將他們遣返卡拉卡斯(Caracas)或馬拿瓜(Managua)時，聯邦政府會期望墨西哥也要接收他們？」

前國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)指出，川普大規模驅離行動恐因配套措施不足，若第一年能夠達到歐巴馬政府的人數就堪稱勝利並強調：「必須將規模擴大至過去未有的水準，而達成所有目標是需要時間的。」

另外路透報導，墨西哥北部契瓦瓦州(Chihuahua)18日凌晨，動員約250名墨西哥執法人員，包括身穿防暴衣的國民警衛隊憲兵，驅離一處移民營地，引發移民不滿並焚燒寢具表達抗議，並試圖帶著嬰幼兒與細軟逃跑，所幸火災在一小時內被撲滅，也未造成人員傷亡。