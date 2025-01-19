遣返無證客／回望美經濟大蕭條 墨移民被迫離開

「移民及海關執法局」(ICE)幹員已接獲通知，加緊作業，準備把無證移民遞解出境。圖為去年6月，一批來自瓜拉馬拉的無證客被遞解出境。(路透)

根據歷史檔案紀錄，1930年代美國面臨經濟大蕭條之際，社會上也掀起大規模遣返墨西哥移民 的聲浪，1950年代，同樣的呼聲再次出現，試圖阻止移民工人潮進美國。

「Steel Barrio」記載芝加哥 市墨西哥社區的歷史，作者英尼斯-希門內茲(Michael Innis-Jiménez)指出，在美國的經濟危機時期，移民往往是首先被怪罪的群體，他認為在新冠疫情後，許多家庭面臨經濟困境，可能助長了這一情緒。

英尼斯-希門內茲表示：「這不是新鮮事，經濟大蕭條時他們稱為遣返，現在他們稱為自我驅逐(self-deportation)。關於移民搶走工作或用掉許多公共服務與資金的迷思，在經濟危機時期是非常盛行的言論。」

芝加哥伊利諾大學(UIC)拉丁研究教授巴達(Xóchitl Bada)指出，隨著移民社區即將面對川普承諾的大規模驅逐，公眾意見和接下來可能實施的計畫讓人感到似曾相識，他表示，在芝加哥過去的大規模遣返時期，比起被強制驅逐，有更多移民是「自願」離開。

巴達說：「這是一種關於恐懼的宣傳運動，媒體、電視、電台、大眾、鄰居傳遞這樣的情緒，人們開始聽到這樣的傳言：『這會是發生在你身上的事，他們將會集中人群。』…當時他們被說服相信，離開是最有利的選擇，因為如果他們決定留下，在美國的情況將變得非常艱難。」

專家指出，1930年代，墨西哥社區是芝加哥市的極小部分，英尼斯-希門內茲說，遣返運動時期，在印第安納州西北部，墨西哥移民被迫搭乘巴士、火車前往邊境。

在芝加哥，墨西哥領事館為希望離開的人安排前往南方邊境的火車票，由於許多人面臨失業問題，數萬人確實返回墨西哥或前往美國其他地區。據估計，這段時期芝加哥的墨西哥人口減少約75%。

聖母大學(University of Notre Dame)阿吉拉(Emiliano Aguilar)表示，1932年後，墨西哥移民通常最先被解雇，官員將有西班牙姓氏的人從社會福利名單移除。

留下來的人成立互助團體，幫助社區度過艱難的經濟時期，而這些來自墨西哥家庭的孩子最終成為努力在中西部扎根的一代。