遣返無證客／芝加哥首波執法 至少300人被列名單

芝加哥被列為川普政府上任後首波執法遣返無證客的城市，至少有300人被列為遣返目標。圖為無證客2023年從德州搭乘巴士湧往芝加哥。(路透)

芝加哥 被即將上任的川普 政府列為首波大規模遣返非法移民 的執法城市，至少300人被列入黑名單，伊利諾州政府與芝加哥市政府未雨綢繆，堅守庇護立場；伊州聯邦議員責罵川普政府之餘，也向市民宣導相關權利。

美聯社引述官員說法報導，川普20日就職後，聯邦移民官員兌現川普大規模驅逐有嚴重暴力犯罪前科的承諾，驅逐行動集中芝加哥地區，整個一周都有逮捕行動，計畫拘捕300多人。

聯邦移民及海關執法局(ICE)在類似行動中逮捕少數人，而川普會比即將卸任的拜登總統，更嚴厲執行相關法規；拜登政府緝拿的對象主要是具嚴重刑事前科，以及威脅國安的對象。

川普幕僚表示，當局除了逮捕無證客，也會一併拘捕他們的配偶或室友，儘管後者並非遣返目標，但若他們違法居留則不例外。

川普欽點的「邊境沙皇」(border czar)霍曼(Tom Homan)告訴福斯新聞(Fox News)，芝加哥將成為聯邦當局執行逮捕無證移民計畫的眾多地點之一。

霍曼17日表示：「我們將卸除ICE的手銬，讓他們去逮捕犯罪的外國人，這就是即將發生的事；我們告訴ICE，你們將厲行執法，優先處理最嚴重的問題、威脅公共安全的對象，無人例外，他們若是非法入境，就有麻煩了。」

川普18日告訴國家廣播公司新聞網(NBC)說，大規模驅逐行動為就任後的首要任務，但未說明起始日或開鍘城市。

川普說：「它(遣返行動)會很早、很快開始，我不能透露是哪些城市，事情持續發展中，拭目以待；我們必須把罪犯趕出國境，我想你們同意這個觀點，我不知道怎麼會有人不同意。」

福斯報導，代表芝加哥部分地區的民主黨伊利諾州聯邦眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)和拉米雷茲(前譯羅米瑞茲，Delia Ramirez)譴責川普的移民相關政策提議和言論，呼籲芝加哥市民保持冷靜，提醒他們遭遇移民官員時，留意自身法律權利。

拉米雷斯說：「無論你的法律地位如何，都有權保持沉默，有權拒絕ICE探員進門，並要求探員出示搜查令。」

在另一座庇護城市，紐約市長亞當斯(Eric Adams)18日表示，紐約沒有法源依據協助聯邦政府執行大規模驅逐計畫。