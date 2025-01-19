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遣返無證客／芝加哥首波執法 至少300人被列名單

編譯陳韻涵／綜合報導
芝加哥被列為川普政府上任後首波執法遣返無證客的城市，至少有300人被列為遣返目標。圖為無證客2023年從德州搭乘巴士湧往芝加哥。(路透)
芝加哥被列為川普政府上任後首波執法遣返無證客的城市，至少有300人被列為遣返目標。圖為無證客2023年從德州搭乘巴士湧往芝加哥。(路透)

芝加哥被即將上任的川普政府列為首波大規模遣返非法移民的執法城市，至少300人被列入黑名單，伊利諾州政府與芝加哥市政府未雨綢繆，堅守庇護立場；伊州聯邦議員責罵川普政府之餘，也向市民宣導相關權利。

美聯社引述官員說法報導，川普20日就職後，聯邦移民官員兌現川普大規模驅逐有嚴重暴力犯罪前科的承諾，驅逐行動集中芝加哥地區，整個一周都有逮捕行動，計畫拘捕300多人。 

聯邦移民及海關執法局(ICE)在類似行動中逮捕少數人，而川普會比即將卸任的拜登總統，更嚴厲執行相關法規；拜登政府緝拿的對象主要是具嚴重刑事前科，以及威脅國安的對象。 

川普幕僚表示，當局除了逮捕無證客，也會一併拘捕他們的配偶或室友，儘管後者並非遣返目標，但若他們違法居留則不例外。 

川普欽點的「邊境沙皇」(border czar)霍曼(Tom Homan)告訴福斯新聞(Fox News)，芝加哥將成為聯邦當局執行逮捕無證移民計畫的眾多地點之一。

霍曼17日表示：「我們將卸除ICE的手銬，讓他們去逮捕犯罪的外國人，這就是即將發生的事；我們告訴ICE，你們將厲行執法，優先處理最嚴重的問題、威脅公共安全的對象，無人例外，他們若是非法入境，就有麻煩了。」

川普18日告訴國家廣播公司新聞網(NBC)說，大規模驅逐行動為就任後的首要任務，但未說明起始日或開鍘城市。

川普說：「它(遣返行動)會很早、很快開始，我不能透露是哪些城市，事情持續發展中，拭目以待；我們必須把罪犯趕出國境，我想你們同意這個觀點，我不知道怎麼會有人不同意。」

福斯報導，代表芝加哥部分地區的民主黨伊利諾州聯邦眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)和拉米雷茲(前譯羅米瑞茲，Delia Ramirez)譴責川普的移民相關政策提議和言論，呼籲芝加哥市民保持冷靜，提醒他們遭遇移民官員時，留意自身法律權利。

拉米雷斯說：「無論你的法律地位如何，都有權保持沉默，有權拒絕ICE探員進門，並要求探員出示搜查令。」

在另一座庇護城市，紐約市長亞當斯(Eric Adams)18日表示，紐約沒有法源依據協助聯邦政府執行大規模驅逐計畫。

亞當斯被「華盛頓郵報」記者問到紐約市警局及市府部門是否會協助ICE執法時表示，「法律就是法律」。

芝加哥被列為川普政府上任後首波執法遣返無證客的城市，至少有300人被列為遣返目標...
芝加哥被列為川普政府上任後首波執法遣返無證客的城市，至少有300人被列為遣返目標，但芝加哥市長強森稱，不會在原有移民庇護城市的立場退卻。(美聯社)

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