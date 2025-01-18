TikTok 19日熄燈 川普稱上任後或延90天 蘋果谷歌陷1天時間差窘境

TikTok 「不賣就禁」法案將在美東時間19日午夜生效，屆時應用程式將正式停用。（路透）

中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok ，將在美東時間19日午夜於美國關閉。即將在20日就職的美國總統當選人川普 18日受訪透露，「很有可能」延長字節跳動出售TikTok的期限至90天，且最快在20日宣布。也就是說，TikTok熄燈和川普就任「續命」之間，存在一天時間差，蘋果和谷歌 等應用商店，是否會冒著違法風險繼續提供用戶使用TikTok？

川普18日接受美國國家廣播公司（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）電話採訪表示，正在考慮將禁令期限延長90天，不過目前還沒有定論。

川普說，「這肯定是考慮選項之一，很有可能會延長90天，因為這個時間長度是適當的」。但他也補充，這件事事關重大，必須審慎考慮。

金融時報描述，這代表提供TikTok的平台，蘋果、谷歌和甲骨文的應用程式商店，必須決定是否在19日午夜截止日和川普20日就職期間，冒著違法風險，繼續提供用戶使用TikTok。

蘋果和甲骨文拒絕置評，谷歌未立即回應。

TikTok在美國有約1.7億用戶，美國最高法院17日裁定「不賣就禁」法案不違憲後，若沒有其他政府干預手段，TikTok將在19日被正式停用。