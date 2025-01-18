就職禮改室內有隱情？MAGA川粉傳陰謀論 懷疑安全威脅

就職典禮改在室內舉行，MAGA內部又傳陰謀論，指可能因為會有暗殺危機。（路透）

因20日氣溫可能過低，川普 的就職典禮將移至室內舉行，但即使川普17日在他自己的社群網路「真實社群」(Truth Social)發文稱「不想看到人們因此受到傷害」，仍有死忠MAGA(讓美國再次偉大)共和黨 人、陰謀論者議論川普此舉另有隱情，甚至猜測是有「深層政府」(deep state)人士等安全威脅，或是避開觀禮人數多寡的爭議。

每日郵報(Dailymail)報導，川普的忠實盟友、喬治亞州共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)帶頭首先懷疑是否有內情，17日在X平台上發文稱，「我親自參加過無數次川普總統在極端天氣下發表講話的集會，從嚴寒、大雨到酷熱。除了極端寒冷的氣溫外，還有其他安全威脅嗎？不只威脅到他本人，也威脅到人民？」

此前，陰謀論倡議者瓊斯(Alex Jones)曾在網上稱人們擔心川普的就職典禮會遭到「深層政府恐怖分子」的襲擊。

川普原本只需在宣誓和演講期間待在國會大廈西廂的戶外，但由於嚴格的安全措施，人群通常會在宣誓和演講前幾個小時就到來；移至室內後更易控制維安，不過人們也不再有機會像2017年時質疑川普聲稱的群眾規模。

川普2017年首次就職典禮後不久，前白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)便嚴厲批評媒體，指責媒體報導不準確的出席人數規模，稱「就職典禮的照片被故意設計成某種形式，以淡化國家廣場(National Mall)上聚集的龐大支持群眾。」並說推特上流傳的數字不準，因為「沒有人有具體數字」，因為連負責管理國家廣場的國家公園管理局(National Park Service)都沒有公布任何數字。據華郵 當時報導，川普上任第一天也曾致電該局對就職典禮人群照提出異議。

也有媒體指稱，距就職典禮僅三天，華府住房率卻只略高於七成，加上天氣酷寒，所以川普宣布要把就職典禮移入國會。