白宮有前任留信傳統…拜登曾收川普留信 如今再寫信給他

2017年川普就任總統後，展示前任總統歐巴馬留給他的信件。（路透）

屆滿八年的總統雷根(Ronald Reagan)卸任時，或許不知道自己開啟了一項白宮傳統：離開橢圓形辦公室之前，雷根留了一封信在辦公桌抽屜裡，給即將上台的新任總統老布希(George H.W. Bush)。

老布希是雷根任內的副總統，當選總統後任滿四年，卸任時在白宮留了一封信給柯林頓(Bill Clinton)。

柯林頓離開白宮時，留下信函的繼任者是老布希的兒子小布希 (George W. Bush)。小布希卸任時留下信函給歐巴馬( Barack Obama)，歐巴馬也依循慣例留下信函給川普 。

川普結束第一任期時遵循傳統留信給拜登 ，但沒有參加拜登就職典禮。

美聯社報導，歷史與政治如今出現交錯，現在變成拜登要留下一封信給川普。川普是拜登的前任，同時也是下一任總統。拜登曾經收過川普留下的信，現在則要留信給川普。

川普曾表示拜登應該公布他留給拜登的信，但拜登從未公布。

詹森基金會(LBJ Foundation)主席兼執行長烏普德格羅夫(Mark K. Updegrove)說，這將是美國史上第一次出現即將卸任的總統曾經收過前任總統留下的信，現在則要寫信給當年留下信件的人。

川普20日宣誓就職時，將成為繼1980年代克利夫蘭總統(Grover Cleveland)之後，美國史上唯一一位再次入主白宮的前任總統。

烏普德格羅夫說，雷根留下信函給老布希是因為八年共事讓兩人成為朋友。雷根挑選信紙有著插畫家邦登(Sandra Boynton)繪畫的大象，大象身邊圍繞的火雞，小標語寫著：「別讓火雞擊潰了你。」大象是共和黨的代表圖案。

烏普德格羅夫說，老布希1992年大選尋求連任失敗，成了一任總統，離開白宮時留下信函對柯林頓予以祝福，並說「不要因為受到批評而喪志或改變方向」。