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就職典禮5件事：籌款估計破2億 慶典將持續4天

編譯潘勛／綜合報導
美國總統的宣誓詞只有短短35字，重點會放在總統的就職演說。川普八年前就職時曾講出「大屠殺」，語驚四座。（美聯社）
美國總統的宣誓詞只有短短35字，重點會放在總統的就職演說。川普八年前就職時曾講出「大屠殺」，語驚四座。（美聯社）

川普即將在20日宣誓就職，成為美國第47任總統，「衛報」(The Guardian)認為就職典禮值得一提的事如下：

川普就職典禮全部流程

慶典始於18日的接待會與煙火秀，繼之以內閣接待會及副總統晚宴。19日到阿靈頓國家公墓向無名英雄獻花、在首都一號廣場辦「勝利集結會」，以燭光晚宴收尾。20日就職先在早晨到聖約翰大教堂參加儀式，接下來按傳統與拜登總統在白宮舉辦茶會，最後以21日全國祈禱儀式收場。

川普何時發表就職演說，演說內容為何

美國憲法對總統就職僅僅只規定日期1月20日和美東時間中午之前，以及短短35字的誓詞。川普在宣誓就職之後就發表演說，內容將談到就任後幾項立即推動立法的政策提案，例如關閉南部的美墨邊境、展開他自稱史上規模最大的非法居留人士遞解出境、特赦國會山莊暴亂案已坐牢或面臨官司的人。

川普競選時保證上任第一天就要簽署一批行政命令，範圍多廣目前不得而知，但據說將終結強制轉型使用電動車、解除很多聯邦監管法規、成立由馬斯克共同領導的政府效率部、禁止跨性別人士參加女性運動賽事及從軍。此外他說過會很快斡旋俄羅斯與烏克蘭休兵停戰，只是最近他已把時限由就職第一天，延長到6個月。

哪些公司贊助川普就職慶典

川普就職典禮籌委會已籌到1億7000萬元，估計會超過2億元，讓其他總統就職典禮相形見絀。主要捐助企業包括全球前五大科技公司，至少各捐100萬元。汽車業也強力支持，如豐田、福特及通用各捐100萬元。

川普支持者打算如何慶祝

川普支持者打破以往慶典集中於華府的慣例，將在川普維州高爾夫球場辦幾場派對，包括18日只有與會者能看到的煙火秀。臉書創辦人查克柏格等支持川普的億萬富豪將替川普辦就職前接待會。三場官方就職典禮舞會將在19日晚間舉行。

其他應知事項

川普以78歲又220天之齡，成為年紀最大的就職總統。史上兩屆任期沒能連結的總統只有他以及克利夫蘭(Grover Cleveland)。此外因為天氣酷寒，就職典禮移往室內，是雷根1985年就職以來第一次。

川普 拜登 邊境

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