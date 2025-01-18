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下周一嚴寒 川普宣布就職典禮移入室內 恐影響各國代表團

記者陳熙文／華盛頓報導
遇上北極寒流，川普宣布20日的就職典禮改在國會的大廳內舉行，雷根就職時也曾因為太冷改在室內舉行典禮。（美聯社）
遇上北極寒流，川普宣布20日的就職典禮改在國會的大廳內舉行，雷根就職時也曾因為太冷改在室內舉行典禮。（美聯社）

總統當選人川普就職典禮將於20日舉行，不過當日恐面臨嚴寒，川普17日宣布，將就職典禮移入國會大廈的圓形大廳(Capitol Rotunda)；位於國會大廈西草坪的觀禮活動恐被取消。籌備會表示目前多數持票的觀禮者可能都進不了國會，而這也可能影響到各國的代表團行程。

川普17日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，根據氣象預報，華盛頓特區在就職典禮當日因北極(Artic)寒流來襲，恐出現嚴重低溫

川普說，他不願看到民眾因為低溫受傷；川普表示，低溫恐危及就職典禮現場上萬名的執法人員、救援人員、警察、警犬，甚至馬匹等，也可能危及現場數十萬名在外守候的群眾。

川普說，他為此已經要求就職談話和祈禱，以及其他演說等，全數移入國會大廈的圓形大廳；就職典禮的貴賓與客人也將移駕至國會大廈；川普說，這將是美好的體驗，特別是對廣大的電視觀眾來說。

川普指出，美國前總統雷根(Ronald Reagan)亦於1985年因嚴寒在圓形大廳舉行就職典禮。

此外，川普說，華府第一資本體育館(Capital One Arena)將於20日開放讓民眾入場，觀賞就職典禮的現場轉播；川普說，他預計在宣誓就職後，親赴第一資本體育館加入群眾的行列，並主持總統遊行。

據了解，雖然主辦單位尚未正式宣布取消在國會大廈西草坪上的觀禮活動，但現場工作人員已陸續在收拾椅子。

根據紐約時報報導，20日的溫度可能下探華氏12度(攝氏負11度)，最暖也只有華氏23度(攝氏負5度)；報導也指出，上回有美國總統在室內宣示就職，即是雷根在1985年連任總統時，就職典禮當時同樣因嚴寒被迫在室內舉行。

1985年，雷根連任總統的公開就職典禮訂於1月21日舉行。根據華盛頓郵報報導，雷根在20日因為低溫問題，將就職典禮移入國會大廈的圓形大廳舉行；這意味著原來受邀在國會大廈外觀禮的14萬人將無法親眼目睹總統就職，僅有國會議員、行政團隊和少數貴賓允許進入國會大廈內觀禮。

1985年雷根連任成功的總統就職典禮，也因為嚴寒改到室內舉行。（美聯社）
1985年雷根連任成功的總統就職典禮，也因為嚴寒改到室內舉行。（美聯社）

川普 低溫 紐約時報

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