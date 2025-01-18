WSJ：川普驅逐第一槍瞄準芝加哥 就職第2天就突襲搜查

川普上任第二天即將展開驅逐無證移民行動，選中的第一個城市是芝加哥。(路透)

總統當選人川普 即將正式宣誓就職，華爾街日報(WSJ)引述四位知情人士透露，即將上任的川普政府計畫下周在芝加哥 進行大規模移民 突襲搜查，這是川普承諾的大規模驅逐行動的第一步。

芝市長高調 川團隊不滿

知情人士稱，突襲預計將於21日，即川普就職第二天早上開始，並將持續一周。美國移民及海關執法局(ICE)將派出100至200名官員執行此行動。川普過渡團隊和ICE沒有立即回應置評請求。

華爾街日報稱，過渡團隊一直在考慮，在第一波行動中將目標城市作為所謂庇護城市的典範，這些庇護城市採取限制與聯邦移民當局合作的政策。考慮之後，川普團隊選擇芝加哥，因為該市有大量無證移民成為驅逐目標，也因為川普團隊看不慣芝加哥市長的高調作風。

紐約洛杉磯 恐是下一波

即將上任的「邊境沙皇」湯姆·霍曼(Tom Homan)在上個月訪問芝加哥期間，似乎預演了這一行動。 「我們將從芝加哥開始，」霍曼說，「如果芝加哥市長不想提供幫助，他可以辭職；但如果他妨礙我們，如果他故意窩藏或隱藏非法外國人，我將起訴他。」

其他大型的無證移民聚居地，如紐約、洛杉磯、丹佛和邁阿密，也在即將上任的政府的關注範圍之內，並且可能會進行更有針對性的突襲。

「抓了又放」 將走入歷史

根據政治新聞網站Politico報導，四名知情人士透露，川普團隊已經起草國家緊急狀態宣言，以便川普一上任即下達一系列行政命令，釋出更多權力與資源，去除移民和海關執法局(ICE)人員執法阻礙，落實選前對邊境保護和驅逐數百萬無證移民的競選政見。此外，拜登任內實施「抓了又放」(catch and release)的移民政策將走入歷史， 同時擴大「加速驅離」（expedited removal）行動。

同時川普團隊正在起草一項行政命令，取消出生公民權，將無證移民與短期訪美者的子女排除於「第14修正案」(14th Amendment)規定的出生公民權之外，邊境安全黨團(Border Security Caucus)成員、加州共和黨籍聯邦眾議員艾沙(Darrell Issa)直言：「我還沒見過如此新穎的內容。」