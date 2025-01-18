WSJ：川普驅逐第一槍瞄準芝加哥 就職第2天就突襲搜查
總統當選人川普即將正式宣誓就職，華爾街日報(WSJ)引述四位知情人士透露，即將上任的川普政府計畫下周在芝加哥進行大規模移民突襲搜查，這是川普承諾的大規模驅逐行動的第一步。
芝市長高調 川團隊不滿
知情人士稱，突襲預計將於21日，即川普就職第二天早上開始，並將持續一周。美國移民及海關執法局(ICE)將派出100至200名官員執行此行動。川普過渡團隊和ICE沒有立即回應置評請求。
華爾街日報稱，過渡團隊一直在考慮，在第一波行動中將目標城市作為所謂庇護城市的典範，這些庇護城市採取限制與聯邦移民當局合作的政策。考慮之後，川普團隊選擇芝加哥，因為該市有大量無證移民成為驅逐目標，也因為川普團隊看不慣芝加哥市長的高調作風。
紐約洛杉磯 恐是下一波
即將上任的「邊境沙皇」湯姆·霍曼(Tom Homan)在上個月訪問芝加哥期間，似乎預演了這一行動。 「我們將從芝加哥開始，」霍曼說，「如果芝加哥市長不想提供幫助，他可以辭職；但如果他妨礙我們，如果他故意窩藏或隱藏非法外國人，我將起訴他。」
其他大型的無證移民聚居地，如紐約、洛杉磯、丹佛和邁阿密，也在即將上任的政府的關注範圍之內，並且可能會進行更有針對性的突襲。
「抓了又放」 將走入歷史
根據政治新聞網站Politico報導，四名知情人士透露，川普團隊已經起草國家緊急狀態宣言，以便川普一上任即下達一系列行政命令，釋出更多權力與資源，去除移民和海關執法局(ICE)人員執法阻礙，落實選前對邊境保護和驅逐數百萬無證移民的競選政見。此外，拜登任內實施「抓了又放」(catch and release)的移民政策將走入歷史， 同時擴大「加速驅離」（expedited removal）行動。
同時川普團隊正在起草一項行政命令，取消出生公民權，將無證移民與短期訪美者的子女排除於「第14修正案」(14th Amendment)規定的出生公民權之外，邊境安全黨團(Border Security Caucus)成員、加州共和黨籍聯邦眾議員艾沙(Darrell Issa)直言：「我還沒見過如此新穎的內容。」
眼看共和黨人連日來與川普陣營商討對策並試圖將川普的總統行政權轉化為白紙黑字的法律條文，移民權益組織與藍州檢察長也虎視眈眈，鎖定川普行政命令準備打一場法律戰。
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