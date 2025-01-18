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國安部長人選諾姆：上任優先遣返犯罪無證客 採強硬措施

編譯盧炯燊／綜合報導
國土安全部長提名人諾姆在參院聽證會上說，她會採取強硬措施，執行大規模驅逐無證移民計畫。(路透)
國土安全部長提名人諾姆在參院聽證會上說，她會採取強硬措施，執行大規模驅逐無證移民計畫。(路透)

總統當選人川普提名的國土安全部長人選、南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)，17日出席參院國土安全委員會確認聽證會時承諾，會採取強硬措施執行川普的願景，包括整頓雜亂無章的國安部、完成大規模驅逐無證移民等核心計畫。

現任拜登政府的國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)一直遭共和黨人指責對無證移民問題不作為，更於2024年初展開彈劾。

諾姆承諾會徹底改變梅奧卡斯的政策，遏止非法移民及驅逐數以百萬計的無證移民，上任後優先驅逐有犯罪紀錄的無證客，之後是那些已收到驅逐令的人。

她也會終止拜登政府處理尋求庇護者入境事宜的應用程式CBP One、減少人道主義庇護，減少對一些國家的國民給予臨時保護，也會恢復川普首個任期時的政策，尋求庇護者必須在墨西哥等待美國移民法庭聆訊。

諾姆承認，對許多人來說，她獲提名為國安部長確實有點意外，然而她要求擔任這份工作，就是因為這是總統川普的首要任務，「確保保護我們的社區和國家」。

諾姆看來已得到共和黨人支持，委員會的共和黨籍主席保羅(Rand Paul)表明，希望諾姆「領導一個已迷失方向的機構」。但民主黨人質疑她是否有能力領導這個對國家安全至關重要的部門。

國土安全部負責監管移民和邊境事務的多個相關機構，包括海關及邊境保護局(CBP)、移民和海關執法局(ICE)、公民和移民服務局(CIS)等。另外還負責確保航空運輸安全、保護總統、政要以及應對自然災害等。

梅奧卡斯在出任部長期間被指屢屢失誤，尤其是川普首個任期內成立、隸屬於國安部的網路安全與設施安全局(CISA)，由旨在保護國家關鍵基礎設施，變成推動社群媒體平台打壓保守派觀點，早已引起共和黨人不滿，諾姆對此也承諾會大力整頓。

非法移民 川普 共和黨

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