川普遣返無證客計畫 140萬人首當其衝 1/3住佛州、德州

移民和海關執法局(ICE)發出最終遞解令的140萬名無證移民中，三分之一居住在強力主張遣返無證客的佛州、德州。圖為無證移民越過美墨邊境，進入德州。(路透)

據移民和海關執法局(ICE )數據，ICE發出最終遞解令(final orders of removal)的140萬名無證移民，將被川普政府優先驅逐出境，其中至少三分之一位於加州等「庇護」州，另約三分之一居住在佛州 、德州，這兩州都自頒法律嚴厲打擊非法入境移民，現在當地無證移民無不人心惶惶。

路透報導，佛州馬丁郡(Martin County)警長布登塞克(John Budensiek)表示，許多經過他監獄的非法移民 可能都是「唾手可得的目標」，因為在拜登執政時警長辦公室很難讓ICE官員從監獄中帶走違反移民法規的人，「我相信川普政府會非常積極地抓捕他們」。

拜登政府還指示ICE官員在逮捕前考慮某些因素，包括該人是否是長期居民或家庭支柱。獲川普提名將出任「邊境沙皇」的霍曼(Tom Homan)去年10月曾說，收到最終遞解令的移民，都已有機會在法官前為自己辯護，所以「當正當程序結束、他們被下令驅逐時，這些命令就必須執行，否則到底在做什麼？如果這些最終遞解令沒有任何意義，那就關閉移民法庭」。

移民倡議者卻反駁，許多接到遞解令的人都是長期居民，遵紀守法、為美國做出經濟貢獻，或甚至有美國公民子女或配偶。

一對住在佛州的夫婦便是如此，36歲的菲格羅亞(Blanca Figueroa)2016年從瓜地馬拉非法越過美墨邊境，當年11月就錯過移民法庭聽證會而被勒令驅逐出境，接著她到一座牧場打工時遇到現在的64歲丈夫馬丁內茲(Severiano Martinez)，現已結婚八年、育有一個在美出生的七歲兒子。儘管與美國公民結婚，菲格羅亞仍無合法身分，法庭紀錄顯示她錯過上訴驅逐令的機會，法官也駁回了她重審案件的動議。菲格羅亞表示若被遣返，她們家將沒有可行的生活方式。