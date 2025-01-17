眾院通過強制遣返性犯罪、家暴無證客 參院也可望闖關成功

國會眾院16日通過法案，強制遣返有性犯罪、家暴定罪前科的無證移民及禁止入境。圖為無證移民在德州艾爾帕索被邊境巡查人員搜查與逮捕。(美聯社)

國會眾院16日在兩黨支持下通過法案，強制遣返 有性犯罪、家暴定罪前科的無證移民 及禁止入境。紐約時報分析，美國現行法律已經規定，沒有合法居留身分的移民若遭性犯罪定罪將被驅逐出境，與現行法律重疊的法案在絕大多數眾議員支持下通過，證明了共和黨 加強查緝無證移民的計畫正在逐步實現。

新一屆國會才剛開始，共和黨國會領袖便忙著推動更趨嚴格的移民相關法案，展現川普上台後共和黨同時享有參、眾兩院多數，將有如何一番新氣象。紐約時報分析，民主黨在2024年大選遭逢挫敗，共和黨如今透過推動法案測試民主黨對傾向右派的議題接受程度有多少。

性侵與家暴定罪無證移民強制遣返的法案，16日表決時以274票對145票通過，61名民主黨眾議員加入共和黨行列投下贊成票。去年法案表決時，僅51名民主黨眾議員投贊成票。

上一屆國會也有類似法案在眾院通過，但送入民主黨居多數的參院之後則被封殺，表決未過關的提案包括遣返有輕罪前科的無證移民、投票時須出示公民文件、對於拒絕配合掃蕩無證移民行動的城市停止聯邦經費補助。

新年剛過，共和黨在眾院便推出提案要求遭竊盜罪起訴的無證移民必須拘留甚至遣返，提案獲得兩黨支持而過關並送入參議院，未來幾天可望在參院通過表決，配合川普重返白宮的時間。

報導指出，川普新政府將如何執行共和黨在國會通過的法案目前尚不清楚，但法案內容的實際規模比先前共和黨喊出的強硬政策縮小許多，某些地方政府則對共和黨法案是否違憲以及經費問題提出質疑。

根據眾院通過的法案，沒有合法身分的移民或外籍人士若有性犯罪、家暴、跟蹤騷擾、虐待兒童、違反保護令等前科或坦承犯罪，將遭到強制遣返及禁止入境。家暴的定義則根據「防止婦女受暴法案」條文。