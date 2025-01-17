我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

川普政策威脅下 尼加拉瓜學運領袖「自我遣返」去愛爾蘭

編譯盧炯燊／綜合報導
尼加拉瓜學運領袖貝里奧斯雖然獲得拜登政府的臨時保護身分(TPS)，可合法居留美國，但她趕在川普上台前「自我遣返」到了愛爾蘭。(美聯社)
尼加拉瓜學運領袖貝里奧斯雖然獲得拜登政府的臨時保護身分(TPS)，可合法居留美國，但她趕在川普上台前「自我遣返」到了愛爾蘭。(美聯社)

面對當選總統川普來勢洶洶的驅逐無證移民行動，一些儘管獲得庇護的無證客還未待川普動手，就已開始「自我遣返」離開美國。有維權人士及移民專家表示，這表明在面對不確定性及威脅下，愈來愈多無論是否有合法身分的人會自動離去。

目前沒有這類「自我遣返」移民的數據，但歷史上曾出現過，當面對當局大舉驅逐移民時，會有人乾脆自行離去。當然川普及其盟友是指望這種「自我遣返」，讓他們的生活變得愈來愈難以忍受，不用驅逐也被迫走人。

其中一個趕在川普上台前「自我遣返」的人是尼加拉瓜學運領袖貝里奧斯(Michel Bérrios)，根據拜登政府給指定國家人民的臨時保護身分(TPS)措施，她目前可合法居留，與表親在舊金山居住及工作。

但她明白這只是暫時的，尤其是在川普當選之後，反移民言論愈來愈多，她的不安感也隨之增加。她曾因為領導反政府活動而流亡了五年，2023年來到美國獲保護，由於擔心川普重掌政權，又再出現對未來不確定性的恐懼。

倡權組織「婦女難民委員會」(Women’s Refugee Commission)副總裁內澤爾(Melanie Nezer)指出，這種恐懼是很自然的，因為貝里奧斯這類只獲臨時居住及工作許可的人，暫居身分隨時會被終止。

目前美國約有100萬人獲臨時保護，另外約有50萬人是古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉移民獲得人道假釋，貝里奧斯即屬此類，然而川普已表明希望終結這些保護。

貝里奧斯認為要返回尼加拉瓜是不可能的，因此上月決定「自我遣返」到了愛爾蘭，因為該國有多位學運朋友。

她又認為自行驅逐不是川普的勝利，而是美國人缺乏人文主義意識，經常掛在嘴邊的「愛你的鄰居」，現實中根本不存在。

川普 移民 遣返

上一則

華府智庫：川普的不確定性恐將印太盟友推向中國

下一則

川普遣返無證客計畫 140萬人首當其衝 1/3住佛州、德州

延伸閱讀

華府智庫：川普的不確定性恐將印太盟友推向中國

華府智庫：川普的不確定性恐將印太盟友推向中國
蜜雪兒歐巴馬接連缺席重大場合 怎麼了？

蜜雪兒歐巴馬接連缺席重大場合 怎麼了？
習近平將派特別代表韓正 出席川普總統就職典禮

習近平將派特別代表韓正 出席川普總統就職典禮
川普總統就職肖像曝光 激似之前入獄照 網友戲稱：直接沿用

川普總統就職肖像曝光 激似之前入獄照 網友戲稱：直接沿用

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？