川普政策威脅下 尼加拉瓜學運領袖「自我遣返」去愛爾蘭

尼加拉瓜學運領袖貝里奧斯雖然獲得拜登政府的臨時保護身分(TPS)，可合法居留美國，但她趕在川普上台前「自我遣返」到了愛爾蘭。(美聯社)

面對當選總統川普 來勢洶洶的驅逐無證移民 行動，一些儘管獲得庇護的無證客還未待川普動手，就已開始「自我遣返 」離開美國。有維權人士及移民專家表示，這表明在面對不確定性及威脅下，愈來愈多無論是否有合法身分的人會自動離去。

目前沒有這類「自我遣返」移民的數據，但歷史上曾出現過，當面對當局大舉驅逐移民時，會有人乾脆自行離去。當然川普及其盟友是指望這種「自我遣返」，讓他們的生活變得愈來愈難以忍受，不用驅逐也被迫走人。

其中一個趕在川普上台前「自我遣返」的人是尼加拉瓜學運領袖貝里奧斯(Michel Bérrios)，根據拜登政府給指定國家人民的臨時保護身分(TPS)措施，她目前可合法居留，與表親在舊金山居住及工作。

但她明白這只是暫時的，尤其是在川普當選之後，反移民言論愈來愈多，她的不安感也隨之增加。她曾因為領導反政府活動而流亡了五年，2023年來到美國獲保護，由於擔心川普重掌政權，又再出現對未來不確定性的恐懼。

倡權組織「婦女難民委員會」(Women’s Refugee Commission)副總裁內澤爾(Melanie Nezer)指出，這種恐懼是很自然的，因為貝里奧斯這類只獲臨時居住及工作許可的人，暫居身分隨時會被終止。

目前美國約有100萬人獲臨時保護，另外約有50萬人是古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉移民獲得人道假釋，貝里奧斯即屬此類，然而川普已表明希望終結這些保護。

貝里奧斯認為要返回尼加拉瓜是不可能的，因此上月決定「自我遣返」到了愛爾蘭，因為該國有多位學運朋友。

她又認為自行驅逐不是川普的勝利，而是美國人缺乏人文主義意識，經常掛在嘴邊的「愛你的鄰居」，現實中根本不存在。