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川普總統就職肖像曝光 激似之前入獄照 網友戲稱：直接沿用

編譯盧思綸／即時報導
左為川普2023年8月於亞特蘭大監獄的司法檔案照；右為川普2025年就職邀請函上肖像。(取材自X平台@bennyjohnson的照片)
左為川普2023年8月於亞特蘭大監獄的司法檔案照；右為川普2025年就職邀請函上肖像。(取材自X平台@bennyjohnson的照片)

天空新聞台（Sky News）報導，美國候任總統川普將在20日宣誓就職，白宮首席攝影師特羅克（Daniel Torok）16日在社群曝光川普與副手范斯的官方肖像，照片中川普眼神銳利鎖定鏡頭，讓不少人聯想到他前年8月拍過的「入獄照」，進而引發網友熱議。

特羅克在社群分享就職典禮邀請函上美國正、副總統當選人肖像，照片中，川普表情嚴肅、兩眼炯炯有神直盯鏡頭。支持者大讚「神情嚴肅、準備把事情做好」、「胸有成竹的樣子，有總統風範」。

然而，過沒多久，不少網民便聯想到川普之前在亞特蘭大監獄拍攝的「入獄照」。2023年8月24日，川普被控非法密謀推翻喬治亞州2020年總統大選，前往監獄投案拍下司法檔案照，這是美國史上第一張前總統的監獄大頭照。

當時，川普身穿海軍藍西裝，繫著紅色領帶，緊皺雙眉地盯著鏡頭。

這張司法檔案照立刻變成當時川普競選的熱門周邊商品，為他帶來710萬美元進帳。

報導指出，有人認為就職肖像和入獄照「莫名相似」，懷疑是刻意為之；另外則有網友戲稱，應該直接用入獄照當肖像。

川普 監獄 白宮

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