準司法部長邦迪強調效忠與捍衛川普

曾任佛羅里達州檢察長的邦迪，15日在聯邦參院司法委員會舉行的有關她的司法部長提名聽證會時，面對民主黨參議員的火爆質詢，顯得沉著且自信。(路透)

司法部 長提名人選、佛州前檢察長邦迪(Pam Bondi)15日出席聯邦參院司法委員會聽證會時，矢言終結「武器化」司法部的歪風；民主黨 參議員質疑她能否拒絕即將上任的川普 總統時，邦迪未正面回應，也拒絕說明是否會調查特別檢察官史密斯(Jack Smith)。

華爾街日報(WSJ)報導，川普不滿他第一任期內的前兩位司法部長不肯屈服於他的部分極端要求，而他的第三位司法部長邦迪能否對他說「不」？對此，邦迪並未直接說明。

邦迪在聽證會上形容自己是獨立的執法人士，以及川普的熱心捍衛者；她表示，「政治不會影響我的決定」，她並重申川普近年一再抱怨他被不當針對。

邦迪說：「黨派之爭和武器化將消失。」

59歲的邦迪曾任佛羅里達州檢察長，她面對民主黨參議員的火爆質詢，顯得沉著且自信。

邦迪將自己塑造為思想自由、嚴懲犯罪的檢察官，同時強調她效忠川普，並支持他的許多爭議觀點。

邦迪的表態在聽證會上遭民主黨議員質疑，憂慮她會幫助川普把司法部當作武器，追究川普眼中的敵人，一如川普的威脅，包括前共和黨籍國會眾議員麗茲錢尼等人。

民主黨參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)提問：「妳將向委員會的每位成員保證，司法部只會依循法律事實，白宮不會在調查或提起案件中插一腳？」

邦迪回答：「做出這些決定將是我的工作，不受政治影響。」

德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)提問，若白宮施壓她放棄一宗案件，她會怎麼做；邦迪表示，若她認為這種情況會發生，就不會接受提名。

邦迪在聽證會上並未明確承認川普輸掉2020年大選，她自稱接受拜登總統勝利，但之後造訪賓州時，看到了選舉舞弊的證據；不過，政府審計、州政府的調查和訴訟中，都沒有發現任何證據揭示足以改變拜登勝利的廣泛舞弊行為。