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川普團隊增談判籌碼 擬逐月增2%到5%關稅 避免通膨飆升

編譯葉亭均／綜合報導
候任總統川普的經濟團隊正在討論每個月逐步提高關稅，以增加談判籌碼，並避免通膨飆升。圖為一艘貨輪離開加州奧克蘭港。(歐新社)
候任總統川普的經濟團隊正在討論每個月逐步提高關稅，以增加談判籌碼，並避免通膨飆升。圖為一艘貨輪離開加州奧克蘭港。(歐新社)

知情人士透露，候任總統川普的經濟團隊正在討論每個月逐步提高關稅，以增加談判籌碼，並避免通膨飆升。策略師指出，這可望讓亞洲貨幣與債券暫時獲得喘息空間，卻會帶給美國聯準會棘手難題。

彭博資訊報導，川普團隊討論的想法之一，是運用「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)所賦予的緊急行政權力，設定每個月逐步調高關稅2%到5%的時間表。

知情人士說，這項提議還在早期階段，也還沒提交給川普，但也顯示川普團隊正在醞釀逐月調高關稅的作法。磋商這項計畫的顧問包括財政部長提名人貝森特(Scott Bessent)、將出任國家經濟委員會主席的哈塞特(Kevin Hassett)以及經濟顧問委員會主席提名人米倫(Stephen Miran)。

哈塞特和貝森特的發言人均未回覆彭博記者的置評請求，米倫不予置評，川普交接團隊的發言人則提到川普先前對關稅的公開說法與社群貼文。川普去年競選總統時，表示將對所有進口品徵收最低10%至20%的關稅，對中國進口產品則徵收60%以上的關稅。

川普勝選後宣布，上任後要對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，對中國則加徵10%，因為中、加、墨未盡力阻止上癮性止痛藥芬太尼或非法移民進入美國。

彭博資訊策略師指出，川普團隊的關稅新構想，或許能帶給亞洲貨幣和債券短暫的喘息空間，因為衝擊可能沒有那麼大，但瑞銀全球經濟與策略研究主管卡普亭表示，如果川普逐步提高關稅，將成為聯準會的棘手難題。

他說，「我們認為關稅是一次性的物價水準變動，接著變化在一年後就會消失，如果它不夠大，就不會產生溢出效應，因此也不會有像是通膨的第二輪效應出現」，「但如果逐步提高關稅，會有點像一再重複新冠疫情和烏克蘭震撼，一波波的供應震撼接踵而至，就會開始創造更高的通膨高峰，我認為央行要應付這種情況會難得多」。

他表示，金融市場還沒考慮到美國提高關稅的風險，「我們確實認為這會推高通膨」，「當然，這還涉及對誰加徵關稅、加徵多少以及哪些可被豁免」，「若徵收全面關稅，造成的通膨會比初期豁免沒有替代品品項的做法來得更高」。

儘管川普幾天後即將宣誓就職，經濟學家現在還是只能推測川普貿易戰對經濟的可能影響，增添聯準會決策的複雜度。

候任總統川普的經濟團隊正在討論每個月逐步提高關稅，以增加談判籌碼，並避免通膨飆升...
候任總統川普的經濟團隊正在討論每個月逐步提高關稅，以增加談判籌碼，並避免通膨飆升。圖為從墨西哥進口的酪梨。(歐新社)

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