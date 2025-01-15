墨西哥向川普示好 宣布少買中國貨、縮減對中貿易逆差

墨西哥政府13日宣布一項減少中國商品進口、縮減對中國龐大貿易逆差並吸引投資的計畫，似在向即將上任的美國總統川普釋出善意。圖為墨西哥商人參加中國的家居貿易展。(路透)

墨西哥 政府13日宣布一項減少中國商品進口、縮減對中國龐大貿易逆差並吸引投資 的計畫，頗有向即將上任的美國總統川普 釋出善意意味。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)宣布「墨西哥計畫」，原依賴從中國進口的紡織和汽車等產業，改而增加本地採購，同時協助墨西哥鋼鐵廠發展。墨西哥也有意透過貿易協定、關稅政策和加強海關執法來鞏固其立場，降低墨西哥與中國之間不斷擴大的貿易逆差。墨西哥2023年對中國貿易逆差已增為1050億美元。

在此計畫之前，美國政界人士指控墨西哥允許中國商品經由墨西哥進入美國市場。薛恩鮑姆希望藉此緩解和川普之間的貿易緊張關係。

墨國的計畫包含具體目標，以國內供應取代15%的縫紉線進口，承諾推出一項針對墨西哥企業的發展計畫，專注於生產聚合物及汽車與航空航太產業所需的線束。

薛恩鮑姆談到「美墨加協議」說：「這已證明是歷史上最成功的貿易協議，三國都為此受益。這是我們唯一能和亞洲國家尤其是中國競爭的方式。」

美墨加協議是川普上個任期談成的協議，支持墨西哥每年360億美元外國投資，即將於2026年再行檢討。中國在當地的角色將是屆時討論的核心議題。

川普去年宣布將對墨西哥和加拿大產品課徵25%的關稅，指控兩國允許非法移民及毒品走私進入邊界。