川普要讓美國成為能源霸主 傳上任首日連發行政命令

美國候任總統川普傳出正準備提出一連串行政命令，要提振美國化石燃料發展。（路透）

美國候任總統川普 正準備提出一連串要提振美國化石燃料發展的行政命令，並且撤回現任總統拜登推動美國採用電動車的相關努力。

道瓊社報導，石油 產業遊說人士表示，川普下周一就職後，預料會指示政府機構開始鬆綁拜登對近海和聯邦土地的鑽探限制，還計畫推動取消被他稱為「電動車強制令」的廢氣排放規則，並恢復准許天然氣 業者出口美國天然氣。

據產業遊說人士說，川普的交接團隊已與石油業一些人討論他第二任的計畫，儘管這些計畫還沒確定，也可能調整。

另據彭博資訊報導，參院共和黨領袖熊恩（John Thune）表示，他計畫利用新的共和黨團所打造的快速通關預算法案，來擴大石油和天然氣生產，幫助達成美國的能源主導地位。熊恩表示，預期將藉由部署一套特別的參院流程來通過立法，開放更多聯邦土地進行能源發展並簡化監管。

川普預料在上任首日就會簽署數十道行政命令，對美國能源、移民、教育和美國民眾生活的其他領域進行重大政策調整。

川普帶著支持石油的訊息「能源霸主」（Energy Dominance）重返白宮。先前為了拉攏天然氣資源大州賓州的搖擺選民，他表示會支持水力壓裂開採法，而他對拜登推動電動車政策的反感，顯然在汽車重鎮密西根州引起共鳴，億萬富豪石油捐助者為他捐款數千萬美元。現在，川普首先要償還這些「人情」。

川普發言人萊維特表示：「美國人民能指望川普總統在第一天就動用他的行政權力，兌現他在競選時的承諾。」「川普總統上任後將使美國能源再次站上能源主導地位。」

外界預期川普將命令環境保護局（EPA）、能源部和內政部進行大幅調整，儘管一些行動可能面臨法院挑戰，需要共和黨議員通過「國會審查法案」來推翻拜登時代的規定。其他措施還包含成立國家能源委員會，負責監督美國石油、天然氣和電力政策，以及讓美國退出「巴黎氣候協定」，並且計畫終止能源部對出口液化天然氣（LNG）新計畫的核准程序凍結。

此外，預料川普還將命令運輸部縮減油耗規定，藉此延長汽油燃料車的壽命。