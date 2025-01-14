我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務卿提名聽證15日登場 魯比歐講稿曝光 痛批中國靠騙成強國

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

川普就職傳「科技3巨頭」出席排排坐 組超有錢VIP陣容

編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普7日在佛州海湖莊園記者會發表談話。(美聯社)
美國候任總統川普7日在佛州海湖莊園記者會發表談話。(美聯社)

美國候任總統川普將在美東時間1月20日於美國國會大廈宣誓就職，眾議院議長強生14日宣布典禮當日將暫停降半旗。另外，媒體報導，美國科技富豪貝佐斯、馬斯克查克柏格都將出席盛會。

美聯社報導，總統拜登日前宣布全國降半旗30日，以此哀悼前總統卡特辭世，時間將與川普就職典禮重疊。事後，川普不滿表示「沒有美國人會（對當天降半旗）感到高興」。

眾院議長強生14日宣布，就職典禮當天將暫停降半旗，直至隔日恢復降半旗。他聲明表示，「在我們向前任國家元首致敬的同時，也必須迎接新總統的到來；迎接美國光明的未來」。屆時將見到典禮會場的美國國旗飄揚。

除此之外，華盛頓郵報引述川普官員透露，屆時亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克與Meta執行長查克柏格都將出席，而且將排排坐在主席台的顯眼位置，與共和黨內閣提名人和其他民選官員坐在一起。

過去一年裡，這三大科技巨頭都試圖贏得川普的青睞。以馬斯克為首，他捐贈超過 2.5 億美元資金幫助川普打選戰；亞馬遜和查克柏格也分別向川普就職基金捐贈100萬美元。

根據彭博億萬富翁指數，這三人是世界上最富有的人之一，馬斯克排名第一，貝佐斯排名第二，查克柏格排名第三。截至13日，他們的淨資產合計為8850億美元。

川普 馬斯克 查克柏格

上一則

洛杉磯斷崖野火初期影片曝光 年輕人貼網 反遭質疑縱火

下一則

川普要讓美國成為能源霸主 傳上任首日連發行政命令

延伸閱讀

將被馬斯克收購？TikTok回應：純屬編造 中：不回答假設性提問

將被馬斯克收購？TikTok回應：純屬編造 中：不回答假設性提問
川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅
川普關稅戰 路透：經濟學家估中國今明年GDP增速放緩

川普關稅戰 路透：經濟學家估中國今明年GDP增速放緩
首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公

首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03

超人氣

更多 >