3位前總統將出席川普就職典禮 歐巴馬夫人不出席

前第一夫人米雪兒(右)已表態將不出席20日的川普總統就職典禮。圖為川普2017年1月就職第一任總統時，歐巴馬夫婦出席儀式。(路透)

前總統柯林頓 、小布希、歐巴馬 都將出席川普 20日的就職典禮，據報導，前第一夫人(Michelle Obama)米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)則將缺席。

代表透露，柯林頓總統的妻子前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)、和小布希總統之妻蘿拉‧布希(Laura Bush)，都將一同出席就職典禮。

歐巴馬辦公室並未說明米雪兒‧歐巴馬缺席的原因，上周她也未現身前總統卡特的國葬，是唯一缺席葬禮的前總統夫人。

米雪兒‧歐巴馬在2016年、2020年和2024年的總統競選期間都曾積極反對川普，在她2018年的回憶錄中，她描述得知川普將接替歐巴馬成為下任總統時的震驚情緒，並譴責川普的「出生地質疑論」，該論調質疑歐巴馬的公民資格。

去年秋季，歐巴馬夫人為民主黨總統候選人賀錦麗助選，她在密西根州發表慷慨激昂的演說，呼籲男性投票給賀錦麗，並表示如果川普重返白宮，女性的生活將面臨風險。

三位前總統及前第一夫人均出席2017年川普的就職典禮，包括在2016年總統大選輸給川普的喜萊莉．柯林頓，卡特也參與了當年的典禮。

NBC新聞(NBC News)報導，特斯拉(Tesla)和SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)、Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)三大科技大佬都將出席川普的就職典禮。

消息人士透露，三位億萬富豪的座位安排在內閣官員與當選官員附近。

這些科技富豪的出席表明，在川普即將開始第二個任期之際，科技界領導人物與川普的關係迅速升溫。

在川普的第一個任期，貝佐斯因華盛頓郵報(The Washington Post)所有權、亞馬遜與美國郵局(U.S. Postal Service)的關係，還有稅金等問題，經常與川普發生衝突；查克柏格也與川普針鋒相對，尤其是移民與錯誤資訊方面。

然而，隨著川普的第二任期即將開始，科技界為就職典禮提供資金，多名執行長也讚揚川普，對他的政府表達祝福。