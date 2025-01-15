我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

3位前總統將出席川普就職典禮 歐巴馬夫人不出席

編譯徐薏茹／綜合報導
前第一夫人米雪兒(右)已表態將不出席20日的川普總統就職典禮。圖為川普2017年1月就職第一任總統時，歐巴馬夫婦出席儀式。(路透)
前第一夫人米雪兒(右)已表態將不出席20日的川普總統就職典禮。圖為川普2017年1月就職第一任總統時，歐巴馬夫婦出席儀式。(路透)

前總統柯林頓、小布希、歐巴馬都將出席川普20日的就職典禮，據報導，前第一夫人(Michelle Obama)米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)則將缺席。

代表透露，柯林頓總統的妻子前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)、和小布希總統之妻蘿拉‧布希(Laura Bush)，都將一同出席就職典禮。

歐巴馬辦公室並未說明米雪兒‧歐巴馬缺席的原因，上周她也未現身前總統卡特的國葬，是唯一缺席葬禮的前總統夫人。

米雪兒‧歐巴馬在2016年、2020年和2024年的總統競選期間都曾積極反對川普，在她2018年的回憶錄中，她描述得知川普將接替歐巴馬成為下任總統時的震驚情緒，並譴責川普的「出生地質疑論」，該論調質疑歐巴馬的公民資格。

去年秋季，歐巴馬夫人為民主黨總統候選人賀錦麗助選，她在密西根州發表慷慨激昂的演說，呼籲男性投票給賀錦麗，並表示如果川普重返白宮，女性的生活將面臨風險。

三位前總統及前第一夫人均出席2017年川普的就職典禮，包括在2016年總統大選輸給川普的喜萊莉．柯林頓，卡特也參與了當年的典禮。

NBC新聞(NBC News)報導，特斯拉(Tesla)和SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)、Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)三大科技大佬都將出席川普的就職典禮。

消息人士透露，三位億萬富豪的座位安排在內閣官員與當選官員附近。

這些科技富豪的出席表明，在川普即將開始第二個任期之際，科技界領導人物與川普的關係迅速升溫。

在川普的第一個任期，貝佐斯因華盛頓郵報(The Washington Post)所有權、亞馬遜與美國郵局(U.S. Postal Service)的關係，還有稅金等問題，經常與川普發生衝突；查克柏格也與川普針鋒相對，尤其是移民與錯誤資訊方面。

然而，隨著川普的第二任期即將開始，科技界為就職典禮提供資金，多名執行長也讚揚川普，對他的政府表達祝福。

川普 歐巴馬 柯林頓

上一則

川普就職強碰卡特哀悼期 國會20日先升旗再降半旗

下一則

特檢公布推翻大選調查報告：川普若未當選 可望定罪

延伸閱讀

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅
川普關稅戰 路透：經濟學家估中國今明年GDP增速放緩

川普關稅戰 路透：經濟學家估中國今明年GDP增速放緩
首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公

首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公
川普能否掌參院共和黨團 人事任命案成指標

川普能否掌參院共和黨團 人事任命案成指標

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主