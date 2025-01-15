特檢公布推翻大選調查報告：川普若未當選 可望定罪

總統當選人川普大肆抨擊特檢官史密斯的有關非法推翻2020年大選結果的調查報告。(美聯社)

特別檢察官史密斯(Jack Smith)14日公布提交給司法部 、有關前總統川普 企圖推翻2020年大選的報告。報告直指川普在2020年落選後，以「前所未有的犯罪嘗試非法戀棧權力」，又指若非他在2024年大選獲勝，有足夠證據讓川普在聯邦審訊中被定罪。川普就此回應，砲轟史密斯是「精神錯亂」。

報告指「川普所有犯罪行為的主軸都是欺騙，故意捏造選舉舞弊的謊言。證據表明川普利用這些謊言作為武器，破壞了作為美國民主過程的重要基石」，就是確認選舉結果。

報告毫不留情地詳述川普為推翻總統選舉結果所採取的陰謀，指他「為了保住權力，採取前所未有的犯罪嘗試推翻合法的選舉結果」，指揮「一群憤怒的暴徒到國會大廈，阻撓國會對總統選舉的認證」。

報告還說明了川普與時任副總統潘斯(Mike Pence)的爭執，因為川普要求他拒絕在2021年1 月6日 國會認證選舉人票數，但潘斯稱無權如此做而引起川普大怒。

報告明確指出，若非川普在2024大選勝選及即將重返白宮 ，否則特檢官辦公室認定有足夠證據在審訊中對川普定罪。

史密斯在報告中指自己的團隊「捍衛了法治」。他負責調查川普企圖推翻2020年大選結果及不當處理機密文件案，原定提出檢控，但礙於起訴總統不合憲而撤回，並於1月7日提交兩案的最後調查報告後離職。

在川普不足一星期就要重返白宮時，拜登政府的司法部14日凌晨公開這份長達137頁的報告，再次引起對川普2020年敗選後所做瘋狂行為的關注。不過司法部應特檢官辦公室建議，不會公開有關處理機密文件案的調查報告。