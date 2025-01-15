我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

川普就職強碰卡特哀悼期 國會20日先升旗再降半旗

編譯潘勛／綜合報導
前總統卡特去年12月30日逝世，拜登總統下令即日起全國降半旗，為期一個月，以表致敬。卡特前總統已於本月9日安葬。圖為國會山莊降半旗致哀。(美聯社)
前總統卡特去年12月30日逝世，拜登總統下令即日起全國降半旗，為期一個月，以表致敬。卡特前總統已於本月9日安葬。圖為國會山莊降半旗致哀。(美聯社)

應總統當選人川普要求，眾院議長強生14日表示，20日川普就職當天，國會國旗將恢復升到旗桿頂點以示慶祝，過後再降到半旗，進行紀念前總統卡特逝世的30天哀悼禮；但在川普的佛州海湖莊園寓所，國旗已正常懸掛飄揚。

今日美國報(USA Today)報導，強生聲明表示，國會20日當天國旗恢復正常全桿位置，慶祝第47位總統川普就職，國家團結在他領導之下，翌日再降到半旗，繼續追思故總統卡特。

去年12月29日卡特去世，拜登總統下令聯邦所有機構，包括國會都降半旗致哀30天；自1954年起，每逢總統逝世都那麼做。

川普上周到華府參加卡特葬禮，他反對降半旗，因為與他就職撞期，觸他霉頭。川普本月在社媒上貼文譴責說，他就職期間降半旗，民主黨「高興到飄飄然」，他們認為這樣棒極了，非常高興，事實上是因為他們不愛國家，只想到他們自己；「沒人想瞧見這種狀況，國人對此不會高興。我們且拭目以待，看要怎麼演下去。」

白宮已表示，拜登不會考慮撤消降半旗命令，而強生等於在川普就職時，讓國會山莊忽視拜登命令。

美聯社報導，在川普私人寓所海湖莊園，13日國旗已升高到桿頂，迎風飄揚，一改紀念卡特逝世而降半旗30天的做法。

國會山莊報(The Hill)報導，除拜登下令日落之前降半旗以外，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也下令全州降半旗30天。美聯社報導，海湖莊園的大型國旗原先降到半旗位置，只是接下來又升了上去。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)13日下令，州內國旗在川普就職日升到桿頂；他聲明表示，州方雖遵行追悼前總統過世的儀式，但也必須實施慶祝新總統就職的慶典，以示國家有光明的未來。

卡特去世後，川普聲明表示，「政治與思想方面強烈反對」卡特，但承認第37位總統的卡特真心愛國，敬重國家，還有美國代表的一切。

川普 拜登 佛州

上一則

援助加州野火 共和黨議員有但書 要求彌補「不當行為」

下一則

3位前總統將出席川普就職典禮 歐巴馬夫人不出席

延伸閱讀

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅
首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公

首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公
川普就職 鄉村天后凱莉安德伍、Y.M.C.A.原唱獻藝

川普就職 鄉村天后凱莉安德伍、Y.M.C.A.原唱獻藝
川普旗下社群媒體母公司股價大漲 身價暴漲至70億美元

川普旗下社群媒體母公司股價大漲 身價暴漲至70億美元

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主