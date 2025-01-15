川普就職強碰卡特哀悼期 國會20日先升旗再降半旗

前總統卡特去年12月30日逝世，拜登總統下令即日起全國降半旗，為期一個月，以表致敬。卡特前總統已於本月9日安葬。圖為國會山莊降半旗致哀。(美聯社)

應總統當選人川普 要求，眾院議長強生14日表示，20日川普就職當天，國會國旗將恢復升到旗桿頂點以示慶祝，過後再降到半旗，進行紀念前總統卡特逝世的30天哀悼禮；但在川普的佛州 海湖莊園寓所，國旗已正常懸掛飄揚。

今日美國報(USA Today)報導，強生聲明表示，國會20日當天國旗恢復正常全桿位置，慶祝第47位總統川普就職，國家團結在他領導之下，翌日再降到半旗，繼續追思故總統卡特。

去年12月29日卡特去世，拜登 總統下令聯邦所有機構，包括國會都降半旗致哀30天；自1954年起，每逢總統逝世都那麼做。

川普上周到華府參加卡特葬禮，他反對降半旗，因為與他就職撞期，觸他霉頭。川普本月在社媒上貼文譴責說，他就職期間降半旗，民主黨「高興到飄飄然」，他們認為這樣棒極了，非常高興，事實上是因為他們不愛國家，只想到他們自己；「沒人想瞧見這種狀況，國人對此不會高興。我們且拭目以待，看要怎麼演下去。」

白宮已表示，拜登不會考慮撤消降半旗命令，而強生等於在川普就職時，讓國會山莊忽視拜登命令。

美聯社報導，在川普私人寓所海湖莊園，13日國旗已升高到桿頂，迎風飄揚，一改紀念卡特逝世而降半旗30天的做法。

國會山莊報(The Hill)報導，除拜登下令日落之前降半旗以外，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也下令全州降半旗30天。美聯社報導，海湖莊園的大型國旗原先降到半旗位置，只是接下來又升了上去。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)13日下令，州內國旗在川普就職日升到桿頂；他聲明表示，州方雖遵行追悼前總統過世的儀式，但也必須實施慶祝新總統就職的慶典，以示國家有光明的未來。

卡特去世後，川普聲明表示，「政治與思想方面強烈反對」卡特，但承認第37位總統的卡特真心愛國，敬重國家，還有美國代表的一切。