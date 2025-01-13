我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火成災 加州政府明令物價限漲1年

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

川普恐再度退出巴黎協定 學者籲發展乾淨能源

記者陳熙文／華盛頓即時報導
2024年聯合國氣候峰會（COP29）去年在亞塞拜然首都巴庫舉辦；美國大選結果讓許多氣候議題專家、倡議者擔憂美國將再度退出巴黎氣候協定。(特派記者余承翰／攝影)
2024年聯合國氣候峰會（COP29）去年在亞塞拜然首都巴庫舉辦；美國大選結果讓許多氣候議題專家、倡議者擔憂美國將再度退出巴黎氣候協定。(特派記者余承翰／攝影)

總統當選人川普即將上任，外界憂心川普不重視氣候變遷議題，有學者呼籲，認為川普政府未來不該把重點放在氣候上，應當關注乾淨能源的發展，這與美國的競爭力息息相關。

華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）13日以「美中氣候關係：創新、競爭和全球影響」（US-China climate relations: Innovation, competition, and global implications）為題舉行座談會。

川普於第一任總統任內宣布退出巴黎氣候協定，去年勝選後，有報導指出，川普的政權交接小組正籌畫川普就任後，擬再次退出巴黎氣候協定。

麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）科技、經濟和國安專案主任艾德曼（David Edelman）認為川普政府的政見與政策一向相當一致，退出巴黎協定的決定很有可能兌現。

史丹佛大學多爾永續發展學院（Standford Doerr School of Sustainability）總編輯鮑爾（Jeffrey Ball）則點出，川普可能退出巴黎協定的決定未必受到民間同意，並指出，埃克森美孚公司（Exxon Mobil）曾在川普當選後表示，美國不該放棄減緩氣候變遷的國際承諾，還呼籲川普別退出巴黎氣候協定。

布魯金斯研究院能源安全和氣候行動主任格羅斯（Samantha Gross）表示，美國不需要透過氣候變遷議題來關心美國乾淨能源的發展；格羅斯認為，發展乾淨能源以強化美國的競爭力相信是川普支持者都可以認同的。

格羅斯說，如果川普政府在意創造工作機會、延續美國製造等，就不該只專注在關稅政策上，而是要讓美國不只在石化產業上有競爭力，也該發展乾淨能源。

美國總統拜登13日於國務院發表談話，總結任內外交成果，拜登也不忘在談話中指出任內在氣候和環境政策上的努力，指他接任總統以後，立即重新加入巴黎氣候協定。

拜登說，他任內保護美國數億畝的土地和水域，其面積之大，超越所有前任總統的努力，同時美國也投資乾淨能源，並說服其他國家跟進。

拜登政府日前搶在川普上任前公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%；拜登政府也宣布禁止在東、西岸、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」（Northern Bering Sea）等沿岸海域開採石油、天然氣。

川普 氣候變遷

上一則

被問對川普忠誠度 國安會文官開始打包走人

下一則

拜登發布管制AI晶片新規 川普政府會延續嗎？

延伸閱讀

被問對川普忠誠度 國安會文官開始打包走人

被問對川普忠誠度 國安會文官開始打包走人
紐時佛里曼：川普開格陵蘭玩笑 等同默許中國對台動武

紐時佛里曼：川普開格陵蘭玩笑 等同默許中國對台動武
川普團隊研議關稅「逐月調高」2-5% 增加談判籌碼

川普團隊研議關稅「逐月調高」2-5% 增加談判籌碼
拜登總結外交成果：中國經濟永遠不會超越美國

拜登總結外交成果：中國經濟永遠不會超越美國

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了