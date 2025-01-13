川普恐再度退出巴黎協定 學者籲發展乾淨能源

2024年聯合國氣候峰會（COP29）去年在亞塞拜然首都巴庫舉辦；美國大選結果讓許多氣候議題專家、倡議者擔憂美國將再度退出巴黎氣候協定。(特派記者余承翰／攝影)

總統當選人川普 即將上任，外界憂心川普不重視氣候變遷 議題，有學者呼籲，認為川普政府未來不該把重點放在氣候上，應當關注乾淨能源的發展，這與美國的競爭力息息相關。

華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）13日以「美中氣候關係：創新、競爭和全球影響」（US-China climate relations: Innovation, competition, and global implications）為題舉行座談會。

川普於第一任總統任內宣布退出巴黎氣候協定，去年勝選後，有報導指出，川普的政權交接小組正籌畫川普就任後，擬再次退出巴黎氣候協定。

麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）科技、經濟和國安專案主任艾德曼（David Edelman）認為川普政府的政見與政策一向相當一致，退出巴黎協定的決定很有可能兌現。

史丹佛大學多爾永續發展學院（Standford Doerr School of Sustainability）總編輯鮑爾（Jeffrey Ball）則點出，川普可能退出巴黎協定的決定未必受到民間同意，並指出，埃克森美孚公司（Exxon Mobil）曾在川普當選後表示，美國不該放棄減緩氣候變遷的國際承諾，還呼籲川普別退出巴黎氣候協定。

布魯金斯研究院能源安全和氣候行動主任格羅斯（Samantha Gross）表示，美國不需要透過氣候變遷議題來關心美國乾淨能源的發展；格羅斯認為，發展乾淨能源以強化美國的競爭力相信是川普支持者都可以認同的。

格羅斯說，如果川普政府在意創造工作機會、延續美國製造等，就不該只專注在關稅政策上，而是要讓美國不只在石化產業上有競爭力，也該發展乾淨能源。

美國總統拜登13日於國務院發表談話，總結任內外交成果，拜登也不忘在談話中指出任內在氣候和環境政策上的努力，指他接任總統以後，立即重新加入巴黎氣候協定。

拜登說，他任內保護美國數億畝的土地和水域，其面積之大，超越所有前任總統的努力，同時美國也投資乾淨能源，並說服其他國家跟進。

拜登政府日前搶在川普上任前公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%；拜登政府也宣布禁止在東、西岸、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」（Northern Bering Sea）等沿岸海域開採石油、天然氣。