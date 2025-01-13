我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

國會暴亂 范斯：和平示威者應獲特赦 暴力罪犯則不該被赦

記者顏伶如／綜合報導
副總統當選人范斯受訪稱有實質暴力行為的1月6日進攻國會的人，不應被特赦。(美聯社)
副總統當選人范斯受訪稱有實質暴力行為的1月6日進攻國會的人，不應被特赦。(美聯社)

副總統當選人范斯(JD Vance)12日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，必須為2021年1月6日國會暴動暴力承擔責任的暴徒，「顯然不應該獲得赦罪」。總統當選人川普競選期間曾說，當選後上台首日便將運用總統權限，為國會暴動被告特赦。

范斯受訪時說，特赦問題非常簡單，參加「和平示威」的民眾應該獲得赦罪，「如果你那天有暴力行為，顯然就不應該獲得赦罪」。范斯表示，某些案件確實處於「模糊地帶」。

1月20日將宣誓就職的川普8日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，就職後很可能迅速為國會暴動參加群眾赦免。川普說，國會暴動被告已經受到折磨很長一段時間，承受痛苦。

川普說，外界對於特赦可能存有某些期待，「但我要研究一下，看看有沒有人是激進份子、瘋狂份子」。

共有1500多人因為國會暴動而遭到聯邦犯罪起訴。2021年1月6日當天，100多名警察在國會暴動當中受傷，暴徒攻入國會大廈時，當時正在進行2020年大選選舉人票確認程序的國會議員被迫撤離。

副總統當選人范斯受訪稱有實質暴力行為的1月6日進攻國會的人，不應被特赦。(美聯社...
副總統當選人范斯受訪稱有實質暴力行為的1月6日進攻國會的人，不應被特赦。(美聯社)

根據統計，並沒有參與破壞或暴力行動的數百群眾，僅被檢察官以非法進入國會大廈的輕罪罪名起訴。毆打警察的暴徒則面臨重罪起訴。仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)與民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)，都有幹部遭到最嚴重的「共謀暴亂罪」(seditious conspiracy)起訴。

對於某些網友批評沒有幫忙為國會暴動所有參加者爭取赦罪，范斯在社群平台X發文回應說：「我幫這些人辯護已經很多年了。」

范斯發文寫道，川普已經說將會展開個案評估，「我跟大家保證，我非常關切遭到非法關押的被告。」

川普 范斯

上一則

雇時薪2000元私人消防員看家 洛杉磯富豪嗆「有錢有何不可」

下一則

川普提名準防長赫塞斯 14日聽證受關注

延伸閱讀

俄烏何時停戰 川普團隊設定就任100天後

俄烏何時停戰 川普團隊設定就任100天後
川普上任倒數／用人走偏鋒 美面臨多重難關

川普上任倒數／用人走偏鋒 美面臨多重難關
川普上任倒數／關稅當武器 將反挫美經濟

川普上任倒數／關稅當武器 將反挫美經濟
摩根大通執行長：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

摩根大通執行長：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼