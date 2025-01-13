國會暴亂 范斯：和平示威者應獲特赦 暴力罪犯則不該被赦

副總統當選人范斯受訪稱有實質暴力行為的1月6日進攻國會的人，不應被特赦。(美聯社)

副總統當選人范斯 (JD Vance)12日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，必須為2021年1月6日國會暴動暴力承擔責任的暴徒，「顯然不應該獲得赦罪」。總統當選人川普 競選期間曾說，當選後上台首日便將運用總統權限，為國會暴動被告特赦。

范斯受訪時說，特赦問題非常簡單，參加「和平示威」的民眾應該獲得赦罪，「如果你那天有暴力行為，顯然就不應該獲得赦罪」。范斯表示，某些案件確實處於「模糊地帶」。

1月20日將宣誓就職的川普8日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，就職後很可能迅速為國會暴動參加群眾赦免。川普說，國會暴動被告已經受到折磨很長一段時間，承受痛苦。

川普說，外界對於特赦可能存有某些期待，「但我要研究一下，看看有沒有人是激進份子、瘋狂份子」。

共有1500多人因為國會暴動而遭到聯邦犯罪起訴。2021年1月6日當天，100多名警察在國會暴動當中受傷，暴徒攻入國會大廈時，當時正在進行2020年大選選舉人票確認程序的國會議員被迫撤離。

副總統當選人范斯受訪稱有實質暴力行為的1月6日進攻國會的人，不應被特赦。(美聯社)

根據統計，並沒有參與破壞或暴力行動的數百群眾，僅被檢察官以非法進入國會大廈的輕罪罪名起訴。毆打警察的暴徒則面臨重罪起訴。仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)與民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)，都有幹部遭到最嚴重的「共謀暴亂罪」(seditious conspiracy)起訴。

對於某些網友批評沒有幫忙為國會暴動所有參加者爭取赦罪，范斯在社群平台X發文回應說：「我幫這些人辯護已經很多年了。」

范斯發文寫道，川普已經說將會展開個案評估，「我跟大家保證，我非常關切遭到非法關押的被告。」