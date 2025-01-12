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摩根大通執行長：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。(路透)
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。(路透)

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，關稅如果運用得宜，可以協助解決不公平競爭和國家安全等議題。

戴蒙在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）Sunday Morning節目訪問，談到關稅時表示，「與任何工具一樣，如果使用不當，也會造成傷害」。戴蒙表示，他還沒有與候任總統川普談到關稅議題。

戴蒙說， 川普是「一位談判者，他提出了一些非常強硬的議題，有時確實有效」，「我們必須更擔心國家安全、彈性、供應鏈多元化，但我們過去沒這麼做。我們也必須更加關心誰受到了傷害」。

川普預定1月20日就職美國總統，他矢言要對競爭對手國中國、以及加拿大等墨西哥盟邦加徵新關稅，引發供應鏈受擾、拖緩經濟成長與推升物價的疑慮。川普認為，關稅能夠打擊外國企業和政府的「不公平做法」。

68歲的戴蒙在這次內容廣泛的訪談中表示，他對川普去年贏得大選並不感到驚訝，因為選民對低效率的政府感到憤怒。他說，他們「想要更多有利於成長和有利於商業的政策」，「不想持續聽到社會政策」。

戴蒙表示，關於預定由億萬富豪馬斯克、共和黨前總統候選人拉馬斯瓦米執掌的政府效率部，他不知道這是否適合是之舉，但他「絕對」希望他們能成功。

執掌摩根大通近20年的戴蒙對於直接影響金融業以外的政策事務，愈來愈坦率直言。他在CBS的節目上再度提及他在年度股東信中所提到的警告，也就是當前面臨二戰以來最不穩定的地緣政治情勢。他表示，他已經與川普的一些幕僚談過並提供協助，因為「政治擺一邊，政策必須正確」。

川普 關稅 供應鏈

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