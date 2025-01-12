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川普上任倒數／鷹派掌國安 恐開啟新冷戰

編譯江昱蓁／即時報導
美國總統當選人川普。（路透）
美國總統當選人川普。（路透）

隨著美國總統當選人川普先後宣布提名佛州議員沃茲接掌國家安全顧問，赫塞斯出任國防部長，參議員魯比歐執掌國務卿，外界預測川普會更加重視硬實力與戰略競爭，並在軍事態勢、台灣等安全議題上全面對抗中國。

沃茲浮出檯面象徵著川普新政府的重點將側重於解決中國帶來的挑戰。選前沃茲與智庫大西洋理事會「史考克羅戰略安全中心」副總裁兼資深主任奎尼克聯名投書「經濟學人」，強調下任總統應迅速結束烏克蘭與中東衝突，聚焦於因應中國帶來的更大挑戰。

為嚇阻中國的侵略，特別是對台灣，沃茲支持強化美國軍事力量，還強調增加國防預算並振興國防產業基礎，以提升戰備。此外，身為國會印度黨團協商聯合主席的沃茲，一貫支持加強美國與印度連結，印度可能會在美國國家安全戰略與印太戰略的格局下尋找可加強國防與戰略關係的機會。

隨著北京不斷深化一帶一路與南海活動，沃茲領導的美印聯盟預計將扮演另一種制衡機制；但重心轉至印太地區，結合川普選前的言論，恐讓北約、烏克蘭更形惴惴不安。

赫塞斯日前為新書接受訪問時也說，「中國正打造一支致力於擊敗美軍的軍隊，而美國總是落後數十年，為打上一場戰爭做準備」；去年接受電視節目訪問也表示，「中國將不斷擴張的夥伴網路作為槓桿，在文化、金融及科技上取代美國，美國總統拜登卻未採取行動。」

南京大學國際關係學院院長朱鋒認為，赫塞斯恐讓美中軍事關係更形負面，讓人憂心政治考量會削弱專業主義，川普個人影響力恐掩蓋官僚專業，也為美中未來帶來新的不確定性。

捍衛民主基金會分析師塔勒布魯表示，準國務卿魯比歐之所以獲得川普青睞，也是因其在各項急迫的國際議題的觀點（如大國競爭、對抗中國）與川普相近。

魯比歐近日在訪問中提到，「我們是最強大的國家，但資源也有限，有必要將時間與金錢投注在符合我們核心國家利益的事務上」，讓人相信其會放棄美國對世界部分區域的干預，轉而優先考慮中國，畢竟這更吻合川普「美國優先」的理念。

魯比歐日前表示，「我認為21世紀的未來很大程度取決於印太地區發生的事情，我認為中國希望我們陷入歐洲衝突，而非關注印太正在上演的事情」，一語勾勒出當前美國政軍需求與財政資源下，魯比歐更希望專注於中國身上。

魯比歐曾呼籲直接援助台灣彈藥與尖端軍事科技，避免北京掠奪該島嶼，也曾抨擊北京人權黑歷史，推動讓美國產業能更妥適與中國競爭的政策，還支持對中國商品課徵關稅，暗示其對華政策恐超越關稅與貿易，採取更強硬立場。

隨著川普的鷹派內閣上任，更強調在安全與經濟領域全面與陸對抗，恐開啟美國與全球第二大經濟體、擁有世界最大規模常備部隊的強權，展開新冷戰時代。

川普 印度 國務卿

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