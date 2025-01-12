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要打退堂鼓？霍曼：不知道上台百日能遣返多少人

記者顏伶如／綜合報導
獲川普提名為「邊境沙皇」的霍曼頻頻接受媒體訪問，已成為川普政府移民政策的招牌。(美聯社)
獲川普提名為「邊境沙皇」的霍曼頻頻接受媒體訪問，已成為川普政府移民政策的招牌。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)11日報導，獲川普提名將出任白宮「邊境沙皇」(Border Czar)的霍曼(Tom Homan)，已成川普政府移民政策的招牌，他希望結合「讓美國再度偉大」(MAGA)路線與現實主義。他接受專訪時說：「我看過行得通的政策，也看過行不通的政策。」

霍曼在川普政權交接小組私下會議裡及某些公開發言中都強調，大規模遣返無證移民行動的主要鎖定目標應該是前科犯，人數比總統當選人川普喊出要遣返的1500萬人至2000萬人少許多。霍曼同時表示，川普新政府不會在移民社區展開雷厲風行的掃蕩，畢竟幹員人數、拘留中心容量、遣返專機數量均有限，無法確定遣返無證移民實際規模如何。

霍曼受訪時說：「很多人詢問上台百日將遣返多少人？我不知道。」他指出：「我不知道我會得到哪些資源，我不知道國會將給我多少經費。」

他說，他曾經在六位總統的政府任職，目睹數以百計的政策來來去去，「我看過行得通的政策，也看過行不通的政策」。

與霍曼交情良好的前任移民與海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)代理局長托瑞斯(John Torres)說，霍曼講話像個「街頭惡警」，但很多人卻低估霍曼的智慧，「他其實是非常精明能幹的人」。

「邊境沙皇」職位不必透過參院任命，霍曼負責落實川普競選期間主打的政見確有風險，到頭來恐怕吃力不討好。華爾街日報報導，霍曼分析哪些項目較可能成功，已經讓某些川普盟友感到惱怒，批評霍曼在川普還沒上台之前，就讓川普核心施政項目灌水；川普上台後，如果輿論對大規模遣返無證移民計畫評價不佳，霍曼可能被推出來作替罪羔羊。

大規模遣返行動能否順利，取決於民主黨執政的地方政府是否配合，有大量非法移民居住的地點大多在民主黨執政城市。霍曼自大選過後便在全國各地奔走，與地方政府官員、私人包商接洽。

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