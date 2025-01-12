大規模遣返無證客？「邊境沙皇」霍曼向議員坦承難達成

獲川普提名為「邊境沙皇」的霍曼頻頻接受媒體訪問，已成為川普政府移民政策的招牌。圖為霍曼2018年擔任移民與海關執法局副局長時在美墨邊境巡視。(路透)

總統當選人川普 矢言展開美國歷來規模最大的無證移民遣返 行動，但獲任命專責邊境事務，被川普稱為「邊境沙皇」的霍曼(Tom Homan)私下向共和黨 國會議員表示，由於資源有限，不要對新政府的遣返行動期望過高。

作為更廣泛諮詢的一部分，霍曼早前與眾院多位共和黨人對話討論，努力將川普的遣返無證移民承諾變成現實，同時面對所出現的挑戰。

這些川普共和黨盟友曾提出種種拘留及遣返無證移民措施，然而能否實現，很大程度上取決於移民和海關執法局(ICE)的資源及資金，目前ICE的預算缺口已達到2億3000萬元，目前尚不清楚國會何時以及如何就資金問題達成協議。

這些共和黨人還要應對另一個殘酷現實，就是由於程序的嚴格規定，若要在國會提交法案，要麼就是增加收入，要麼減少支出，而不是改變政策，所以他們的大多數邊境改革措施不太可能納入川普的龐大議程法案內。

其中一位共和黨議員向CNN說，很多議員現在才開始明白這一點。

參與霍曼對話的聯邦眾議員艾沙(Darrell Issa)表示，對話並未討論遣返2000萬人出境的問題，只是討論行政命令、優先事項及期望。

也有議員說，霍曼一直表明，若要做到他們所提出的種種措施，就需要花錢，但按照目前國土安全部預算的資金水平，是難以做到。

一位負責監督國土安全部預算的共和黨議員透露，霍曼正努力在允許的範圍內，盡可能快地開展工作。

霍曼一再強調仍然關注公共安全和國家安全威脅，而且不排除將不構成安全威脅的人也遣返出境。

霍曼9日在到南部邊境視察時也向NBC記者重申這個可能性，同時又說川普政府會將會關閉達連隘口(Darien Gap)。

這個隘口在哥倫比亞與巴拿馬之間，異常險要，每年最少50萬無證民經過這個長達70英里的叢林到美墨邊境，其間有不少人喪命。