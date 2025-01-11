我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

野火肆虐 湖人、快艇周六比賽延期 NBA捐100萬美元救災

TikTok若真被下架 還有方法可使用嗎？

編譯陳韻涵／綜合報導
最高法院即將對是否禁用TikTok做出裁決，結論關係到不少依賴TikTok的直播主。（歐新社）
最高法院即將對是否禁用TikTok做出裁決，結論關係到不少依賴TikTok的直播主。（歐新社）

國會議員數月來禁止中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」的努力在10日進行聽審，最高法院將裁決在美廣受1億7000萬名使用者喜愛的社群媒體命運。

紐約時報分析，TikTok若在19日被封殺，美國的使用者將面臨以下狀況：

●還能在應用程式商店下載TikTok嗎？

不行，國會去年通過的法案將對蘋果(Apple)、谷歌(Google)等平台發布或更新TikTok視作違法行為，違法的平台可能面臨罰款，金額為每位使用者5000元，總罰款可能高達數千億元。

●若已下載TikTok，還可存在手機裡嗎？

可以，法律並未規定在手機上安裝TikTok違法。

喬治梅森大學(George Mason University)莫卡特斯中心(Mercatus Center)資深研究員波爾(Dean Ball)指出，「法律條文管的是未來的下載和更新，不是要人們刪除手機上的應用程式。」

●TikTok網頁版還能用嗎？

不行，法律限制適用應用程式和網路服務業者，但若使用者透過「虛擬私人網路」(VPN)偽裝成從其他可用TikTok國家登入的使用者，則仍可使用TikTok。

阿特金森表示，TikTok禁令「可能讓VPN業者受益」。

●總統當選人川普若出手，能否拯救TikTok？

一些專家認為，蘋果和谷歌可能決定不遵守該法律，並寄望支持TikTok的川普會指示司法部長暫停執行該法律。

聚焦消費電子產品的公司Capstone常務董事佛格森(JB Ferguson)表示，川普也可能改變心意，甚至利用執法威脅蘋果與谷歌的影響力。

佛格森說：「就算押注川普，企業若不守法，恐未能妥善捍衛股東權益。」

TikTok 川普 谷歌

上一則

拜登卸任前夕民調支持率僅25% 慘輸川普第一任

下一則

若禁令不變…川普想讓TikTok敗部復活 選項有限

延伸閱讀

Meta執行長查克柏格 在佛州海湖莊園與川普會面

Meta執行長查克柏格 在佛州海湖莊園與川普會面
洛杉磯野火增至11死 州長邀川普來勘災

洛杉磯野火增至11死 州長邀川普來勘災
若禁令不變 川普想復活TikTok選項有限

若禁令不變 川普想復活TikTok選項有限
重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史

重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史

熱門新聞

第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級